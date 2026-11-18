Las prestaciones que ANSES distribuye en Tierra del Fuego representan uno de los principales movimientos de recursos nacionales hacia la economía provincial. Según informó Mariano “Tano” Delucca, responsable del organismo en el distrito, las transferencias mensuales alcanzan al menos los $20.000 millones, una cifra que podría aumentar cuando se complete el relevamiento de todos los beneficios.

El dato surgió durante una entrevista por Radio Universidad 93.5 MHz. Allí, el funcionario detalló el alcance de las prestaciones y explicó cómo esos fondos impactan en la actividad económica local.

Delucca sostuvo que el dinero que reciben jubilados, pensionados y titulares de programas sociales vuelve rápidamente al circuito comercial, principalmente mediante el pago de alimentos, alquileres, servicios y otros gastos familiares.

Para dimensionar el volumen de recursos, informó que la provincia cuenta con 19.907 jubilados y pensionados nacionales, cuyos ingresos representan una masa mensual superior a los $20.000 millones, tomando como referencia un haber promedio de aproximadamente $1.040.000.

A ese universo deben agregarse las pensiones no contributivas, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros beneficios que administra el organismo. Por esa razón, Delucca anticipó que el monto total transferido podría ser todavía más elevado.

Casi 30 mil trabajadores aportan al sistema previsional

En otro tramo de la entrevista, el responsable de ANSES presentó cifras sobre la estructura de la seguridad social en Tierra del Fuego. Según precisó, existen 29.877 trabajadores en relación de dependencia que realizan aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino.

También contabilizó alrededor de 3.925 prestaciones no contributivas y 18.403 beneficiarios de asignaciones familiares, de acuerdo con datos de marzo de 2026. En este último segmento, el monto promedio informado fue de $95.714.

Las asignaciones comprenden diferentes situaciones familiares, entre ellas beneficios por hijo, discapacidad, embarazo, maternidad, matrimonio, nacimiento, adopción y ayuda escolar.

Jubilaciones: incremento del 1,93% en noviembre

En materia previsional, Delucca confirmó que durante noviembre se aplica una actualización del 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Además, indicó que la jubilación mínima, con el bono extraordinario de $70.000 incorporado, llega a $514.158. En Tierra del Fuego también debe considerarse el adicional por zona desfavorable del 40%, conforme a las condiciones previstas por la normativa.

El funcionario destacó que, durante los últimos 35 meses, se registraron 34 incrementos en los haberes. No obstante, reconoció que los ingresos de los adultos mayores continúan siendo insuficientes frente al costo de vida.

En ese contexto, planteó que los bonos deberían incorporarse de manera permanente a las jubilaciones, en lugar de mantenerse como sumas extraordinarias que dependen de decisiones periódicas.

Preocupación por engaños a jubilados

La seguridad de los beneficiarios también formó parte de la conversación. Delucca alertó sobre maniobras fraudulentas que utilizan la identidad de ANSES para solicitar datos personales, claves o información bancaria.

Entre las modalidades mencionó mensajes de WhatsApp y publicaciones que ofrecen supuestos créditos o advierten sobre presuntos problemas de seguridad informática.

Frente a esas versiones, negó que el organismo haya sufrido un hackeo y pidió extremar las precauciones. Recomendó no responder comunicaciones sospechosas ni entregar información confidencial y verificar cualquier novedad mediante los canales oficiales.

Qué ocurre con la zona desfavorable ante tratamientos médicos

Otro de los planteos estuvo relacionado con jubilados y pensionados que deben viajar al continente para recibir tratamientos médicos durante períodos prolongados.

Delucca explicó que el adicional por zona desfavorable está sujeto al requisito de residencia efectiva en la provincia y que determinadas modificaciones de domicilio o lugar de cobro pueden derivar en controles administrativos.

Sin embargo, aclaró que las situaciones originadas por cuestiones de salud requieren un análisis particular. Por eso, aconsejó informar previamente al organismo y presentar la documentación que respalde la necesidad de permanecer fuera de Tierra del Fuatención

Digitalización y nuevas herramientas de atención

El funcionario también se refirió a los cambios tecnológicos que buscan simplificar los trámites. Entre ellos, mencionó el intercambio de información con instituciones educativas y sanitarias para verificar los requisitos de la AUH, como la escolaridad y los controles de salud.

Este mecanismo permite que determinados procedimientos se completen automáticamente cuando la información ya está incorporada a los sistemas oficiales.

A su vez, destacó la posibilidad de crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social mediante identificación biométrica facial, con el objetivo de facilitar las gestiones a distancia.

Delucca también respondió consultas sobre pensiones por fallecimiento, asignaciones familiares, responsabilidades de cuidado y la Pensión Universal para el Adulto Mayor. En relación con las prestaciones por discapacidad, recordó que las competencias correspondientes dependen de la ANDIS.

Al cierre, insistió en la necesidad de que los vecinos consulten sobre los beneficios disponibles y las condiciones para acceder a ellos.

El volumen de recursos informado deja en evidencia la incidencia que tiene la seguridad social nacional en la economía fueguina. Las transferencias mensuales sostienen los ingresos de miles de familias y generan un movimiento que alcanza al comercio, los servicios y distintas actividades de la provincia.