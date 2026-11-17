Un nuevo conflicto se suma a la intervención nacional del puerto de Ushuaia. En esta oportunidad, las autoridades que tienen a su cargo la administración de la terminal impidieron el ingreso de inspectores del Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego, quienes debían realizar controles sobre las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores.

El hecho fue confirmado por el secretario de Trabajo de la provincia, Edgar Ceballos, quien explicó que el operativo se había organizado a partir de distintas denuncias recibidas por el organismo sobre posibles irregularidades en empresas que actualmente desarrollan actividades dentro del puerto.

La inspección contemplaba la participación de personal de las áreas de Fiscalización Laboral e Higiene y Seguridad, con el propósito de constatar las situaciones denunciadas y verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Sin embargo, al presentarse en el acceso a la terminal, los inspectores se encontraron con la negativa de las autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), responsables de la intervención nacional, que no autorizaron su ingreso.

Ceballos cuestionó lo sucedido y señaló que la intención del Ministerio era ejercer sus facultades de control ante posibles incumplimientos que podrían afectar a los trabajadores.

Ante la imposibilidad de llevar adelante las inspecciones, se confeccionaron las actas administrativas correspondientes. Además, intervino un escribano de la Provincia para dejar constancia formal de lo ocurrido mediante un acta notarial.

Desde la Secretaría de Trabajo anticiparon que el área jurídica continuará con las actuaciones y analizará las medidas que correspondan frente al impedimento de realizar los controles.

El funcionario también expresó su preocupación por las condiciones de higiene y seguridad en las actividades que se desarrollan dentro de la terminal portuaria y remarcó que la intervención nacional no debería dejar de lado las obligaciones vinculadas con la protección de los trabajadores.

«El Ministerio de Trabajo tiene que velar por la seguridad y por la vida de todos los trabajadores», sostuvo Ceballos, al insistir en la responsabilidad del organismo provincial de controlar el cumplimiento de las disposiciones laborales.

Finalmente, recordó que las tareas portuarias deben ajustarse a las leyes nacionales de higiene y seguridad, especialmente aquellas actividades que implican riesgos específicos para quienes trabajan en el sector.

El episodio abre un nuevo frente de tensión entre las autoridades provinciales y los responsables de la intervención nacional, esta vez en torno a las facultades de fiscalización laboral y las condiciones de seguridad dentro del puerto de Ushuaia.