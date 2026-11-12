El Renaper actualiza las tarifas y habrá fuertes aumentos en dni y pasaportes

A partir del sábado 21 de noviembre comenzarán a regir los nuevos valores para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en todo el país. La actualización establece un incremento del 100% para el DNI común, mientras que el pasaporte regular tendrá una suba del 30%.



Con el nuevo esquema, obtener el DNI mediante el trámite habitual pasará de $10.000 a $20.000. En tanto, el pasaporte ordinario costará $130.000, frente a los $100.000 que se abonaban hasta ahora.



Los aumentos también alcanzarán a las opciones de entrega rápida. El DNI exprés tendrá un valor de $52.000, mientras que la modalidad al instante costará $114.000. Para los extranjeros, el documento tendrá un arancel de $40.000.



En el caso de los pasaportes, el trámite exprés ascenderá a $260.000 y la entrega inmediata llegará a $429.000. Los documentos de viaje para personas refugiadas o apátridas también tendrán un costo de $130.000.



Una de las principales modificaciones es la incorporación de un sistema de actualización mediante Unidades Arancelarias Documentales (UAD). Cada unidad tendrá un valor inicial de $1.000 y su importe se revisará cada seis meses de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).



Por otra parte, se establecieron nuevas condiciones para acceder a la gratuidad del DNI. El beneficio estará destinado a personas que no cuenten con los recursos económicos necesarios para afrontar el trámite.



La evaluación podrá realizarse mediante el cruce automático de información socioeconómica. Si la exención no se concede por esa vía, los interesados podrán presentar una solicitud acompañada de un certificado de gratuidad emitido por profesionales de Trabajo Social o áreas asistenciales habilitadas.



El nuevo procedimiento para solicitar el DNI sin costo comenzará a aplicarse el 11 de diciembre. De esta manera, los cambios no solo modifican los valores de los documentos, sino también los mecanismos para acceder a su emisión gratuita.

