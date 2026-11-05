El crucero Mv Hondius regresó a la Argentina tras el brote de hantavirus que generó alarma internacional

El crucero MV Hondius regresó a la Argentina y arribó al puerto de Puerto Madryn, en Chubut, en el marco del inicio de la temporada de cruceros 2026/2027. Se trata de la misma embarcación que meses atrás quedó en el centro de una alerta sanitaria internacional por un brote de hantavirus detectado durante una expedición que había comenzado en Ushuaia.

El buque, perteneciente a la compañía Oceanwide Expeditions y con bandera de los Países Bajos, había zarpado del puerto fueguino el 1 de abril de 2026 con destino a distintos puntos del Atlántico Sur.

Durante aquella travesía se detectaron casos de hantavirus entre pasajeros y tripulantes, una situación que derivó en un operativo sanitario internacional y en investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de los contagios y las posibles vías de transmisión.

El episodio tuvo repercusión mundial debido a la gravedad de los cuadros registrados y a los fallecimientos asociados al brote. La Organización Mundial de la Salud intervino en el seguimiento de la situación junto con las autoridades sanitarias de los países involucrados.

Ahora, varios meses después de aquel episodio, el MV Hondius volvió a aguas argentinas y amarró en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, convirtiéndose en la primera embarcación de pasajeros en llegar durante la nueva temporada.

El crucero tiene 97 metros de eslora y arribó con 58 tripulantes, sin pasajeros a bordo. Durante su permanencia en el puerto chubutense está previsto que embarquen 164 turistas y se incorporen otros 12 integrantes del personal de servicio.

Además, la escala contempla tareas de aprovisionamiento y preparación para continuar con el itinerario previsto por la compañía.

La partida fue programada para el mismo 3 de noviembre, con rumbo al sur y las Islas Malvinas entre los destinos contemplados en su recorrido.

El regreso del MV Hondius vuelve a poner en escena una embarcación cuyo paso anterior por la región estuvo marcado por uno de los episodios sanitarios más relevantes del año en el ámbito de los cruceros internacionales.