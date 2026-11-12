Tierra del Fuego avanzará con estudios para explorar nuevas zonas de pesca de centolla

Tierra del Fuego podrá avanzar con nuevas investigaciones sobre la pesca de centolla, luego de que el Consejo Federal Pesquero aprobara una propuesta destinada a estudiar la presencia de esta especie en diferentes sectores de las aguas fueguinas.

El proyecto contempla realizar tareas de prospección y pesca experimental para reunir información sobre la cantidad de ejemplares, su distribución y las condiciones necesarias para un posible aprovechamiento comercial del recurso.

Entre las zonas incluidas en el programa se encuentran distintos sectores de Península Mitre, Isla de los Estados y el Canal Beagle. Se trata de áreas que serán estudiadas para conocer sus características y evaluar la disponibilidad de centolla.

La iniciativa también prevé la participación de especialistas y organismos científicos, que tendrán a su cargo el seguimiento de las campañas y el análisis de los resultados obtenidos.

Los relevamientos permitirán conocer mejor el comportamiento de la especie, sus ciclos reproductivos y el estado de las poblaciones, aspectos fundamentales para establecer criterios de explotación que eviten comprometer su continuidad.

El programa establece que las actividades deberán desarrollarse bajo condiciones específicas de control y seguimiento, con límites de captura y procedimientos de evaluación.

La aprobación representa un paso para ampliar el conocimiento sobre los recursos pesqueros de la provincia y analizar nuevas posibilidades para el sector.

La propuesta fue aprobada por mayoría en el Consejo Federal Pesquero, aunque recibió el voto negativo de la representante de Buenos Aires, quien planteó objeciones al procedimiento utilizado para tratar la iniciativa.