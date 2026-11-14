Casas particulares: cuánto se pagará la hora en diciembre y cómo impacta el adicional por zona

Las empleadas domésticas tendrán una nueva actualización salarial en diciembre de 2026. El incremento del 1,6% alcanzará a todas las categorías del personal de casas particulares y se aplicará tanto a los valores por hora como a las remuneraciones mensuales.



Para quienes realizan tareas generales con retiro, como limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, el valor mínimo de la hora pasará a $4.237,25. Actualmente, durante noviembre, se ubica en $4.170,52.



La actualización representa una diferencia de $66,73 por hora trabajada y forma parte del esquema de aumentos establecido para los últimos meses del año.



Cuánto se pagará por hora en diciembre



Los nuevos valores mínimos para quienes trabajan con retiro serán los siguientes:



- Supervisores: $5.002,21 por hora.

- Personal para tareas específicas: $4.770,72.

- Asistencia y cuidado de personas: $4.518,27.

- Personal para tareas generales: $4.237,25.



En el caso de quienes cumplen una jornada mensual completa, de 48 horas semanales, los salarios mínimos también tendrán modificaciones.



Para tareas generales, el sueldo mensual con retiro llegará a $519.825,60, mientras que sin retiro será de $571.280,64.



Tierra del Fuego: un adicional del 31% por zona desfavorable



Uno de los aspectos más importantes de la escala salarial es el adicional por zona desfavorable, que representa un 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.



Este beneficio alcanza a las trabajadoras de casas particulares que desarrollan sus tareas en Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y La Pampa, además del partido bonaerense de Patagones.



De esta manera, las empleadas domésticas que trabajan en Tierra del Fuego tienen derecho a percibir este adicional, que debe sumarse al salario correspondiente a su categoría y modalidad de contratación.



Por ejemplo, para una trabajadora de tareas generales con retiro, cuyo valor mínimo por hora será de $4.237,25 en diciembre, el adicional del 31% representa aproximadamente $1.313,55 por hora. Así, el valor resultante alcanza los $5.550,80 por hora, sin contemplar otros adicionales que pudieran corresponder.



También corresponde el pago del aguinaldo

​

Diciembre también será un mes importante para el personal doméstico por el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre comprendido entre julio y diciembre. Si la trabajadora no completó los seis meses, deberá recibir el proporcional correspondiente.

Además, se contempla un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado, computado desde el 1 de septiembre de 2020.

Con estos incrementos y adicionales, el monto final que recibirá cada trabajadora dependerá de su categoría, las horas trabajadas, la modalidad de contratación, la antigüedad y la zona donde presta servicios.

