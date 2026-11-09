El Centro de Interpretación Ambiental ofrece actividades gratuitas durante noviembre

Durante noviembre, el Centro de Interpretación Ambiental de Río Grande contará con una variada agenda de propuestas educativas y recreativas abiertas a la comunidad, orientadas a fortalecer la conciencia ambiental y acercar a vecinos y vecinas a la riqueza natural de la región.



Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, en dos turnos: a las 10 y a las 14 horas, con temáticas diferentes para conocer distintos aspectos del ambiente fueguino.



La programación comenzará cada lunes con una charla sobre contaminación ambiental, mientras que los martes estará dedicada a la ruta del playero rojizo, una especie emblemática de la región y sus procesos migratorios.



Los miércoles será el turno de conocer más sobre los tiburones de Tierra del Fuego. En tanto, los jueves se abordará la importancia de las áreas protegidas y su papel en la conservación de los ecosistemas.



Los viernes se realizará un sendero interpretativo, una recorrida guiada para descubrir los ambientes naturales de la ciudad, reconocer su biodiversidad y aprender sobre la importancia de preservar estos espacios.



Además, la agenda incluirá dos jornadas especiales de sendero intermareal, previstas para el jueves 12 y el viernes 27 de noviembre, ambas a partir de las 14 horas. Durante estos encuentros, los participantes podrán conocer la fauna que habita en la zona costera. Para realizar el recorrido será necesario concurrir con botas de goma.



Las propuestas buscan combinar el aprendizaje con experiencias directas en contacto con la naturaleza, promoviendo hábitos responsables y una mayor valoración de los recursos naturales de la región.



Cómo participar

Quienes deseen sumarse deberán realizar una inscripción previa a través de alguna de las siguientes vías:



* Presencialmente, en el Centro de Interpretación Ambiental.



* Teléfono: 436200, interno 5044.



* WhatsApp: 2964-656416.



* Correo electrónico: centrointerpretacion@riogrande.gob.ar.



La iniciativa propone aprovechar noviembre para conocer más sobre la biodiversidad fueguina, descubrir los ambientes naturales y reflexionar sobre la importancia de su conservación.



