La Caja previsional fueguina avanza con su convenio colectivo y establece nuevas reglas para la carrera administrativa

La Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego dio un nuevo paso en la consolidación de su Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), tras la firma del acta que reconoce la homologación de los capítulos IX, XV y XVI, ratificados a través del Decreto PEP Nº 1836/2026.



La firma se realizó en la sede central del organismo y contó con la participación de su presidente, Roberto Bogarín, representantes de ATE y UPCN, y la ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, quien participó de manera virtual.



El acuerdo establece la plena vigencia de los capítulos homologados y representa un avance en la definición de las condiciones laborales del personal que se desempeña en el sistema previsional fueguino.



Uno de los aspectos centrales de esta actualización es la consolidación de un Escalafón Único propio, diseñado de acuerdo con las características y necesidades de la Caja.



Este mecanismo establece pautas para el ingreso, las promociones y el acceso a cargos jerárquicos, con criterios vinculados a la capacitación, las evaluaciones y el desempeño de cada trabajador.



De esta manera, se busca establecer reglas más claras para el crecimiento dentro del organismo, brindar previsibilidad al personal y reducir los márgenes de discrecionalidad en las decisiones relacionadas con la carrera administrativa.



El proceso de negociación colectiva comenzó en 2008 y atravesó distintas etapas durante los últimos 18 años. Uno de sus antecedentes fue el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Provincial, firmado en noviembre de 2022.



En ese contexto, Bogarín calificó la homologación como un logro histórico y destacó el impulso del gobernador Gustavo Melella para avanzar en la adecuación de las normas internas a la realidad operativa de la institución.



El titular de la Caja también recordó que en 2025 se había concretado la homologación del capítulo VIII, mientras que ahora se incorporaron los capítulos IX, XV y XVI.



Por su parte, Castiglione destacó el diálogo sostenido entre las autoridades y las organizaciones sindicales, y consideró que el acuerdo permitirá fortalecer la carrera administrativa y mejorar las condiciones laborales.



La ministra también señaló que el nuevo marco normativo aporta seguridad jurídica, transparencia y reconocimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores del organismo.



Tras la firma, las partes manifestaron su intención de continuar con las negociaciones para avanzar en la elaboración y homologación de los capítulos que todavía se encuentran pendientes.



La actualización del convenio busca reconocer las particularidades de la tarea previsional y establecer un marco laboral que contemple tanto los derechos del personal como las necesidades de funcionamiento de la institución.



Con esta incorporación, la Caja de Previsión Social continúa avanzando en la construcción de un régimen propio de carrera administrativa, con pautas definidas para el desarrollo profesional y el reconocimiento del trabajo de sus agentes.

