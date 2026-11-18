La decisión de recurrir a los fondos de la Caja de Previsión Social para asistir económicamente a OSEF abrió un nuevo foco de controversia. La operación, que contempla un préstamo de $2.700 millones, recibió el rechazo de Patricia Blanco, representante de los jubilados dentro del organismo previsional.

En declaraciones a Aire Libre FM, la vocal manifestó su preocupación por el destino de esos recursos y cuestionó que el sistema jubilatorio deba aportar dinero para responder a las dificultades financieras que atraviesa la obra social fueguina.

Blanco explicó que su voto fue negativo y que la representante de los trabajadores activos también se pronunció en contra de la iniciativa. Ambas consideraron que no están dadas las condiciones para comprometer semejante volumen de fondos pertenecientes a la Caja.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la capacidad de devolución del dinero. La vocal advirtió que el préstamo presenta un riesgo considerable de incumplimiento y que una eventual falta de reintegro podría traducirse en una pérdida de recursos que tienen como finalidad sostener las prestaciones previsionales.

Además, planteó que la asistencia financiera no resuelve las dificultades que originaron el desequilibrio económico de OSEF. Desde su perspectiva, se intenta dar una respuesta inmediata a una situación compleja sin modificar las condiciones que llevaron a la obra social a necesitar este tipo de auxilio.

La preocupación central, según expuso, es que la Caja termine absorbiendo parte del costo de una crisis ajena a sus obligaciones, poniendo en juego fondos que deben permanecer disponibles para responder a los compromisos con los jubilados.

El rechazo de Blanco instala así una discusión sobre los límites de utilización del patrimonio previsional y las garantías que deben existir antes de comprometer recursos destinados al pago de haberes futuros.