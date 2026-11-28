El reclamo argentino para impedir el avance de la explotación petrolera en las Islas Malvinas recibió un duro revés internacional. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, rechazó la solicitud presentada por el país para suspender las actividades vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado en aguas próximas al archipiélago.



La resolución se conoció este sábado y contó con 18 votos en contra de la presentación argentina y apenas tres a favor. Los magistrados entendieron que el planteo requiere abordar previamente la controversia por la soberanía de las islas, una cuestión que excede las atribuciones del organismo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.



La presentación argentina buscaba impedir que el Reino Unido habilitara nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, además de evitar la instalación de infraestructura destinada a desarrollar la producción petrolera.



Sin embargo, el Tribunal consideró que no estaban reunidas las condiciones jurídicas necesarias para intervenir mediante medidas provisionales. Por ese motivo, tampoco avanzó sobre los argumentos relacionados con los posibles daños ambientales ni sobre la urgencia de detener las operaciones.



A pesar del rechazo, el pronunciamiento no representa una definición definitiva sobre la controversia ni significa que el organismo haya reconocido la legitimidad de las actividades británicas. La disputa continuará en el ámbito del arbitraje internacional, cuya conformación está prevista entre diciembre de este año y enero de 2027.



Durante las audiencias, el Reino Unido asumió compromisos respecto del cronograma petrolero. Entre ellos, estableció que no comenzará las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción comercial de hidrocarburos no se iniciará antes de marzo de 2028. También se comprometió a no otorgar nuevas licencias mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.



El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas, y está a cargo de las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que cuentan con participaciones del 65% y el 35%, respectivamente.



De esta manera, el fallo deja abierta una nueva etapa de controversia diplomática y jurídica por los recursos naturales del Atlántico Sur. Mientras las empresas mantienen sus planes de desarrollo, la Argentina deberá continuar su estrategia internacional para defender sus derechos sobre los territorios y espacios marítimos en disputa.



La resolución no pone fin al reclamo argentino por Malvinas, pero sí representa un obstáculo para intentar detener judicialmente el avance de la actividad petrolera en el corto plazo.

