El Senado de la Nación dio un paso clave para modificar las reglas electorales de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2027. En una extensa sesión, el oficialismo consiguió reunir los votos necesarios para aprobar la reforma política que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).



La votación terminó con 43 adhesiones y 29 rechazos, sin abstenciones. El resultado fue posible a partir de un acuerdo entre La Libertad Avanza, sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes de distintos espacios provinciales.



La propuesta que obtuvo respaldo parlamentario presenta diferencias respecto del proyecto original del Gobierno. Después de varias semanas de negociaciones, el texto fue modificado para conseguir acompañamiento de los bloques dialoguistas y garantizar su avance legislativo.



Uno de los puntos centrales establece que las PASO no se realizarán en 2027. Se trata de una suspensión excepcional para el próximo turno electoral y no de una eliminación definitiva del mecanismo de primarias previsto en la legislación nacional.



La reforma también incorpora cambios relacionados con Ficha Limpia, que establece restricciones para competir por cargos electivos nacionales a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos vinculados con hechos de corrupción.



Otro aspecto contempla modificaciones en la Boleta Única de Papel, con la posibilidad de seleccionar una lista completa de candidatos. También se habilita la afiliación digital a los partidos políticos y se introducen cambios en el financiamiento y la distribución de espacios publicitarios durante las campañas.



En materia de debates presidenciales, la iniciativa modifica su obligatoriedad y establece condiciones particulares para una eventual segunda vuelta electoral. Además, propone flexibilizar algunas restricciones que rigen durante la veda electoral.



La votación también tuvo repercusiones en Tierra del Fuego.

Los senadores Agustín Coto y María Belén Monte de Oca acompañaron la iniciativa, mientras que la representante del peronismo fueguino, Cristina López, votó en contra.

Con la aprobación en la Cámara alta, el proyecto será girado a Diputados, donde deberá atravesar un nuevo debate y conseguir los respaldos necesarios para su sanción definitiva.

De esta manera, el calendario político rumbo a 2027 comienza a tomar otra dimensión. La eventual suspensión de las primarias obligará a los partidos y alianzas a reorganizar sus estrategias para definir candidaturas y competir directamente en las elecciones generales.

