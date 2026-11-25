La imposibilidad de realizar controles laborales en el Puerto de Ushuaia derivó en una denuncia penal presentada por la autoridad laboral fueguina. La medida apunta a esclarecer las razones por las cuales personal provincial encontró obstáculos para acceder a las instalaciones y desarrollar tareas de fiscalización.



La presentación fue efectuada el 24 de noviembre por la ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, ante el Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Sur. En el escrito se detallan dos situaciones ocurridas durante septiembre y noviembre, en las que los procedimientos de inspección no pudieron llevarse adelante.



El primer episodio se registró el 23 de septiembre, cuando la directora de Fiscalización Laboral, Claudia Daniela Benítez, intentó ingresar al sector de acceso al muelle comercial. El objetivo era verificar el cumplimiento de una conciliación obligatoria durante las tareas de estibaje del buque MV Argentino.



Sin embargo, personal de seguridad le negó el acceso. Según quedó asentado en el acta correspondiente, no se identificó a la persona que impartió la orden ni se informaron los motivos de la restricción.



Una segunda situación tuvo lugar el 17 de noviembre, cuando cuatro inspectores de las áreas de Fiscalización Laboral e Higiene y Seguridad se presentaron en el predio portuario de Maipú 510 para realizar controles sobre las condiciones de trabajo y las medidas de prevención vigentes.



En esa oportunidad, los agentes fueron recibidos por un oficial de Protección de Instalaciones Portuarias, quien les indicó que debían cumplir determinados procedimientos y tramitar una autorización mediante correo electrónico. Como consecuencia, la inspección tampoco pudo concretarse.



Frente a lo sucedido, el secretario de Trabajo, Edgar Augusto Ceballos, requirió la intervención de la Escribanía General de Gobierno para documentar los hechos. El escribano general, Alejandro Benítez, concurrió al lugar junto con funcionarios y tomó declaración a los inspectores involucrados.



El planteo judicial sostiene que la Provincia tiene atribuciones para fiscalizar las relaciones laborales, controlar las condiciones de trabajo y ejercer el poder de policía en esa materia. Como sustento, la presentación invoca las leyes provinciales 90 y 1511.



Además, el escrito incorpora referencias a la Ley Nacional 24.093, que regula la actividad portuaria y establece competencias para las autoridades nacionales, aunque también contempla el respeto por las facultades constitucionales de las jurisdicciones locales.



A partir de estos antecedentes, se solicitó a la Justicia que reúna las actuaciones administrativas, requiera los protocolos de ingreso al puerto e identifique a los responsables de los controles de acceso. También pidió preservar las posibles grabaciones y registros que permitan reconstruir lo ocurrido.



Por último, la presentación reclama que se establezcan mecanismos concretos para garantizar el ingreso de los inspectores provinciales y permitir que se realice el procedimiento de fiscalización que permanece pendiente, con la designación de un responsable operativo y la definición de las condiciones necesarias para acceder a las instalaciones.



