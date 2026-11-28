Tolhuin contará con una nueva infraestructura destinada a mejorar la atención de los afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), a partir de un convenio que permitirá avanzar en la construcción de una sede propia con delegación administrativa y farmacia.



El acuerdo establece la ejecución de un edificio de 355 metros cuadrados cubiertos, que estará destinado a centralizar distintos servicios de la obra social y brindar una respuesta más cercana a las necesidades de quienes residen en la localidad.



Uno de los principales objetivos del proyecto es facilitar el acceso a medicamentos y trámites administrativos sin que los afiliados deban trasladarse hasta Ushuaia o Río Grande para resolver gestiones que podrán realizarse en la nueva dependencia.



La iniciativa también representa una alternativa para transformar compromisos económicos pendientes en infraestructura permanente, generando un beneficio directo para la comunidad y ampliando la presencia de OSEF en el interior de la provincia.



El presidente de la obra social, Gustavo García, destacó la importancia de haber alcanzado un entendimiento entre las partes y consideró que la futura sede permitirá saldar una demanda histórica de los vecinos de Tolhuin.



En ese sentido, sostuvo que contar con oficinas propias y una farmacia en la ciudad constituye un avance significativo, tanto para mejorar la atención como para acompañar el crecimiento de la comunidad.



García remarcó además que el objetivo de la gestión no se limita a cuestiones económicas, sino que también busca mejorar la calidad de vida de los afiliados mediante servicios más accesibles y mejores condiciones de atención.



Con la concreción del proyecto, Tolhuin sumará un espacio propio de atención sanitaria y administrativa que permitirá reducir distancias, agilizar gestiones y ampliar las posibilidades de acceso a los servicios de la obra social.

