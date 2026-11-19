La reforma electoral impulsada por el oficialismo llegó a una nueva instancia legislativa después de una extensa negociación que obligó a modificar varios de sus artículos originales. El acuerdo alcanzado en el Senado permitió avanzar con un dictamen que reúne cambios en el funcionamiento de los partidos, la selección de candidatos y las reglas que regirán las próximas elecciones nacionales.

Uno de los aspectos centrales es que las PASO no serán eliminadas definitivamente, sino que se propone suspenderlas exclusivamente para las elecciones de 2027. De esta manera, cada fuerza política deberá resolver sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos, sin recurrir a las primarias abiertas.

Las principales modificaciones acordadas

Suspensión de las PASO

El proyecto establece que las elecciones primarias quedarán suspendidas durante 2027. La medida no implica su eliminación permanente, por lo que su continuidad deberá definirse posteriormente.

Eliminación de las listas colectoras

Fue uno de los puntos que más diferencias generó durante las conversaciones. Finalmente, el oficialismo aceptó retirar este mecanismo, que permitía vincular una misma fórmula presidencial con distintas listas legislativas.

Con esta decisión se mantiene el sistema tradicional de competencia electoral y la distribución proporcional de bancas mediante el método D'Hondt.

Incorporación de Ficha Limpia

El proyecto incorpora restricciones para quienes pretendan competir por cargos electivos nacionales y tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

La iniciativa también contempla un registro público de personas alcanzadas por estas inhabilitaciones, bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.

Cambios en la Boleta Única de Papel

Se introducen modificaciones en el instrumento de votación. Una de las novedades es la posibilidad de seleccionar una lista completa mediante una sola marca, además de mantener la opción de elegir candidatos de diferentes agrupaciones para cada categoría.

También se contemplan cambios en la identificación de los partidos y en la información de los candidatos que aparecerá en las boletas.

Menos publicidad electoral gratuita

Otro de los puntos acordados establece una reducción del 50% en los espacios gratuitos de publicidad electoral que deben ceder los medios audiovisuales.

La modificación busca cambiar el esquema de distribución de los segundos destinados a las campañas políticas en radio y televisión.

Nueva distribución de representantes del Parlasur

También se modificó el mecanismo de selección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.

Los 24 representantes correspondientes a los distritos provinciales serán designados por las respectivas legislaturas. En tanto, los 19 representantes del distrito nacional se distribuirán entre las dos cámaras: 12 serán elegidos por Diputados y siete por el Senado.

Afiliaciones partidarias digitales

La propuesta habilita la posibilidad de incorporarse a partidos políticos mediante procedimientos electrónicos, con mecanismos de identificación y validación de identidad.

El objetivo es facilitar los trámites de afiliación y actualizar los procedimientos administrativos de las agrupaciones.

Modificaciones en los debates presidenciales

El nuevo esquema elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales antes de la primera vuelta. En caso de una segunda vuelta electoral, se contempla la organización de un encuentro entre los dos candidatos que compitan por la Presidencia.

Cambios en la veda electoral

La iniciativa también apunta a modificar las restricciones que rigen durante la jornada electoral, particularmente aquellas que afectan a actividades comerciales, culturales y gastronómicas. La propuesta busca evitar que la veda limite el funcionamiento de estos sectores.

Un acuerdo que modificó el proyecto original

La eliminación de las colectoras fue una de las principales concesiones del oficialismo para conseguir acompañamiento parlamentario. También debió aceptar la incorporación de Ficha Limpia y dejar atrás la intención de avanzar con una eliminación definitiva de las primarias.

El dictamen consiguió once firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, por encima de las diez necesarias para habilitar su tratamiento.

La fecha prevista para debatir la iniciativa en el recinto es el 26 de noviembre. Si obtiene la aprobación de la Cámara alta, deberá continuar su recorrido legislativo en Diputados.

La reforma tendrá consecuencias directas sobre el armado político de 2027. Sin PASO nacionales, los partidos deberán resolver sus candidaturas mediante acuerdos internos, mientras que las provincias conservarán un papel determinante en la definición de sus propios calendarios y mecanismos electorales.