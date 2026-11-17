El gobernador Gustavo Melella expresó su satisfacción por la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo en la Legislatura de Tierra del Fuego y consideró que representa un avance importante para fortalecer la educación pública en la provincia.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario recordó que semanas atrás había planteado la necesidad de atender la situación educativa y sostuvo que la nueva normativa permitirá contar con mayores recursos y previsibilidad para el sostenimiento de las escuelas.

Melella vinculó la aprobación de la ley con el compromiso asumido al momento de declarar la emergencia salarial docente, cuando también se había planteado la necesidad de avanzar en herramientas de financiamiento para el sistema educativo.

En ese sentido, señaló que la sanción legislativa representa un paso para cumplir con ese objetivo y garantizar la continuidad de las políticas destinadas a fortalecer la educación.

Sin embargo, reconoció que todavía existen problemas pendientes y remarcó que ahora será necesario trabajar para que la decisión legislativa tenga un impacto concreto en las condiciones laborales de los docentes y en la realidad de las instituciones escolares.

El Gobernador también agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y destacó el respaldo de docentes, estudiantes y familias durante el proceso de aprobación.

Finalmente, sostuvo que la educación pública debe ocupar un lugar prioritario en la agenda provincial, especialmente frente al complejo escenario económico, y afirmó que las decisiones que se tomen en la actualidad serán determinantes para las oportunidades de las futuras generaciones fueguinas.