El Programa Público-Privado de Loteo atraviesa una nueva etapa con la evaluación de las solicitudes presentadas por las familias interesadas en acceder a un terreno para construir su vivienda en Río Grande.



Tras el cierre de las inscripciones, que se realizaron entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre a través del Portal Ciudadano, comenzó el proceso de verificación de la documentación y el cumplimiento de las condiciones establecidas para participar de la iniciativa.



Los controles permitirán determinar quiénes integrarán el padrón definitivo de postulantes habilitados para participar del sorteo, previsto para la primera semana de diciembre.



La propuesta contempla terrenos de 180 metros cuadrados que contarán con infraestructura de agua potable, cloacas, energía eléctrica, gas, alumbrado público y apertura de calles. Uno de los principales atractivos del programa es que los valores se ubican hasta un **50% por debajo de los precios del mercado inmobiliario**.



Para facilitar el acceso, se establecieron tres alternativas de pago: cancelación total con un descuento del 15%; entrega de un anticipo del 50% y financiación del saldo en hasta 48 cuotas; o un anticipo del 20% con el resto financiado en hasta 36 cuotas.



También se prevé un beneficio adicional del 5% para aquellas personas que puedan acreditar más de diez años de inscripción en el Registro de Demanda Habitacional.



Desde el área de Hábitat destacaron que la iniciativa apunta a garantizar que las familias accedan a terrenos con los servicios indispensables para avanzar posteriormente con la construcción de sus viviendas.



En ese sentido, Florencia Ortiz, subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, remarcó la importancia de que los lotes cuenten con toda la infraestructura necesaria y sostuvo que no alcanza con entregar tierra si luego las familias no pueden utilizarla.



**Controles antes del sorteo**



La instancia de evaluación incluye la verificación de la residencia, la composición del grupo familiar, la situación habitacional y los requisitos establecidos en la normativa del programa.



Además, se revisará que no existan inscripciones duplicadas por persona o grupo familiar y que los postulantes no cuenten con otra solución habitacional en el país.



Una vez concluido el procedimiento, cada inscripto recibirá un correo electrónico en la dirección declarada durante el registro. Allí se informará si cumple con las condiciones para participar del sorteo.



La selección se realizará durante la primera semana de diciembre, con intervención de un escribano público, mientras que los resultados serán publicados posteriormente por los canales oficiales.



Luego de conocerse el listado, se abrirá un período de cinco días hábiles para que puedan presentarse eventuales impugnaciones.



Por este motivo, se solicitó a las familias que participaron de la convocatoria revisar periódicamente sus correos electrónicos, ya que ese será el medio utilizado para comunicar las novedades y notificaciones del proceso.



El programa forma parte de las alternativas impulsadas para ampliar el acceso al suelo urbano y se complementa con otras herramientas, como el Banco Municipal de Tierras.



Con la revisión de las postulaciones en marcha, crece la expectativa de las familias que buscan acceder a un terreno propio y que aguardan la definición del padrón definitivo para participar de la instancia de sorteo.

