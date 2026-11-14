Dos detenidos por el robo de equipos de sonido en una iglesia

La investigación permitió recuperar parte de los elementos sustraídos el 11 de noviembre. Los sospechosos fueron identificados luego de que uno de ellos intentara vender uno de los parlantes denunciados como robados.
Hace 12 minutos Locales

Dos hombres fueron detenidos en Río Grande en el marco de una investigación por el robo ocurrido en una iglesia de la ciudad. Como resultado de las tareas policiales, también se logró recuperar parte de los elementos sustraídos.

El avance de la causa se produjo a partir de un aviso sobre la venta de equipos de sonido en la intersección de Goytisolo y Prefectura Naval Argentina. Cuando los efectivos verificaron uno de los parlantes, constataron que coincidía con el denunciado como robado.

El hombre que lo tenía en su poder intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado e identificado como Brian Palacios, de 31 años.

Minutos después, otro procedimiento permitió detener a Jorge Valdez, de 20 años, quien fue observado cuando salía de un edificio de calle Goytisolo llevando otro parlante.

Con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Norte, se ordenaron dos allanamientos en propiedades ubicadas en Goytisolo al 500 y Anadón al 1000.

En uno de los domicilios se encontraron elementos de interés para la investigación. Además, se concretaron las órdenes de detención que pesaban sobre ambos sospechosos.

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