Comienza una nueva entrega de módulos alimentarios en Río Grande

Este viernes 13 de noviembre se pondrá en marcha un nuevo operativo de distribución de módulos alimentarios para las familias inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM). El cronograma se extenderá hasta el martes 17 y abarcará distintos sectores de la ciudad.
Hace 30 minutos Locales

La entrega se realizará de 11 a 15 horas y estará destinada exclusivamente a las personas que se encuentren empadronadas en el programa.

Para retirar los módulos será obligatorio presentar el DNI y concurrir personalmente. En el caso de los adultos mayores, se dispondrá de un servicio de entrega domiciliaria.

El cronograma establecido es el siguiente:

\- Viernes 13 de noviembre: Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rafaela Ishton 1148. La distribución estará destinada a las familias de la zona sur.

\- Lunes 16 de noviembre: Centro Comunitario del barrio CGT, en la intersección de Victoria Ocampo y Rufino. Será para residentes de Chacra II, Chacra IV, Mutual y CGT.

\- Martes 17 de noviembre: Club Sportivo, ubicado en avenida Belgrano 1130. Corresponderá a las familias del sector céntrico y de los barrios Malvinas Argentinas, De las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.

La distribución forma parte de la asistencia alimentaria que se brinda a familias de distintos sectores de Río Grande, mediante un esquema organizado por barrios para facilitar el acceso a los productos.

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