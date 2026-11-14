Asentimiento pupilar: un requisito obligatorio para viajar con menores de edad

La constancia de conformidad debe presentarse junto con la autorización de viaje ante los controles migratorios. El documento busca garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Hace 22 minutos Provinciales

El asentimiento pupilar es una constancia que acredita la conformidad necesaria para realizar determinados actos jurídicos o trámites que involucran a niñas, niños y adolescentes.

En el caso de los viajes, este documento constituye un requisito que debe acompañar obligatoriamente a la autorización correspondiente y ser presentado ante las autoridades en los controles migratorios.

La medida tiene como objetivo resguardar los derechos de los menores de edad y garantizar que se cumplan las condiciones legales establecidas para sus traslados.

Quienes ya cuentan con un permiso de viaje emitido y necesitan verificar si también disponen del asentimiento pupilar, o desean iniciar el trámite, pueden realizar consultas a través de WhatsApp al **2964-477363** o escribir al correo electrónico cedemerg@justierradelfuego.gov.ar

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