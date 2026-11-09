Comenzó la preinscripción para primer año del secundario 2027: el trámite se realiza de manera digital

Ya se encuentra habilitado el período de preinscripción para los estudiantes que ingresarán a primer año del nivel secundario durante el ciclo lectivo 2027. El trámite estará disponible hasta el 20 de noviembre y deberá realizarse exclusivamente a través del Portal Ciudadanía Digital.



La nueva modalidad busca centralizar las gestiones en una plataforma digital, permitiendo que las familias puedan completar el procedimiento desde sus hogares, sin necesidad de trasladarse ni realizar filas.



Para comenzar, la persona adulta responsable deberá ingresar a [Ciudadanía Digital](https://ciudadaniadigital.tierradelfuego.gob.ar?utm_source=chatgpt.com) y registrarse mediante la opción correspondiente. Luego tendrá que cargar sus datos personales y validar la cuenta con un código de seis dígitos que recibirá por correo electrónico.



Una vez dentro del sistema, deberá completar un formulario dividido en tres etapas. En la primera se verificarán los datos de la persona responsable, como nombre, apellido, CUIL y domicilio, con la posibilidad de actualizar el correo electrónico y el número telefónico.



En el segundo paso se deberán incorporar los datos del adolescente que ingresará al nivel secundario, indicando el nivel educativo y su número de DNI.



Finalmente, se podrá seleccionar la institución educativa de preferencia entre las opciones disponibles para cada localidad. Antes de confirmar la solicitud, será necesario revisar toda la información, ya que el envío tendrá carácter de declaración jurada.



Una vez finalizado el procedimiento, el sistema generará un comprobante digital en formato PDF con un código de trámite, que también será enviado al correo electrónico registrado. Además, las familias podrán consultar el avance de la solicitud desde el apartado “Mis solicitudes”.



Es importante aclarar que esta instancia corresponde únicamente a una preinscripción y no garantiza una vacante en la escuela elegida. Cuando la cantidad de solicitudes supere los lugares disponibles, se realizará un Sorteo Institucional previsto para el 3 de diciembre de 2026.



Puntos de acompañamiento digital

Para quienes necesiten asistencia, dispositivos o ayuda para completar el trámite, se habilitarán espacios de acompañamiento en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Las personas interesadas deberán concurrir con su DNI y el del adolescente que será preinscripto.



En Ushuaia:



* Martes 10 de noviembre, de 9:30 a 11:30, en Fábrica de Talentos (avenida Maipú 1255).



* Jueves 12 de noviembre, de 9:30 a 12, en Magallanes 1676.



* Viernes 13 de noviembre, de 9:30 a 12, en el Centro Sociocultural Felipe Varela (Tehuelches 1481).



En Río Grande:



* Martes 10 de noviembre, de 10 a 15, en el Centro Cultural Yaganes (avenida Manuel Belgrano 319).



* Miércoles 11 de noviembre, de 10 a 15, en el Polo Creativo (J. B. Thorne 1406).



* Viernes 13 de noviembre, de 10 a 15, en el Centro Sociocultural Buscemi (Minkyol 175).



En Tolhuin:



* Miércoles 11 de noviembre, de 10 a 13, en la Delegación Tolhuin (calle Rupatini).



* Miércoles 11 de noviembre, de 13 a 15, en la Casa del Deporte (Seriot 321).



Se informó que durante los próximos días se incorporarán nuevas jornadas y horarios para ampliar las posibilidades de asistencia en las tres ciudades.



Ante inconvenientes con el registro o dificultades para utilizar la plataforma, se encuentra disponible el correo electrónico pad@aif.gob.ar para realizar consultas.



