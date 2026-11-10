Una conductora terminó en el hospital tras un choque en la zona céntrica

En el siniestro estuvieron involucrados una camioneta Toyota SW4 gris, conducida por María Laura Yapura, de 41 años, y un automóvil Volkswagen Gol Power verde, al mando de Daniela González, de 36 años.

Personal de la Comisaría Segunda intervino en el lugar, donde verificó la documentación de ambos rodados y brindó asesoramiento a las conductoras.

Tras el impacto, González manifestó presentar dolencias, por lo que fue asistida y trasladada en ambulancia al Hospital Regional para recibir atención médica.

Se labraron las actuaciones correspondientes.

