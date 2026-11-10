Una conductora terminó en el hospital tras un choque en la zona céntrica

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de Don Bosco y Lugones. Una de las conductoras manifestó tener dolencias y debió ser trasladada en ambulancia al Hospital Regional.
Hace 5 minutos Locales

En el siniestro estuvieron involucrados una camioneta Toyota SW4 gris, conducida por María Laura Yapura, de 41 años, y un automóvil Volkswagen Gol Power verde, al mando de Daniela González, de 36 años.

Personal de la Comisaría Segunda intervino en el lugar, donde verificó la documentación de ambos rodados y brindó asesoramiento a las conductoras.

Tras el impacto, González manifestó presentar dolencias, por lo que fue asistida y trasladada en ambulancia al Hospital Regional para recibir atención médica.

Se labraron las actuaciones correspondientes.

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