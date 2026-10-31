Un conductor dio positivo en alcoholemia tras protagonizar un vuelco

Un accidente de tránsito se registró durante la jornada del sábado en una de las rotondas de Río Grande, donde un automóvil Renault Clio blanco terminó volcado por causas que se encuentran bajo análisis.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y la calle Santa Fe, y tuvo como protagonista a un vehículo conducido por Ulises Muñoz, de 38 años.

Tras la intervención policial, personal de Tránsito realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado positivo.

A pesar de las características del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

En el lugar se llevaron adelante las actuaciones correspondientes para documentar lo sucedido.