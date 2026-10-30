La Misión Salesiana recibirá una gran jineteada con rumbo a Jesús María 2027

El próximo 8 de noviembre se desarrollará una jornada de destrezas criollas en el marco del Día de la Tradición. La actividad comenzará a las 12 horas, tendrá entrada libre y contará con competencias de crina, grupa y bastos, como parte de la clasificatoria para Jesús María 2027.
Hace 1 hora Locales

Las tradiciones gauchas volverán a tener un lugar destacado en Río Grande con la realización de una Gran Jineteada en las instalaciones de la Misión Salesiana, donde se espera la participación de jinetes, agrupaciones tradicionalistas y público en general.

El encuentro se llevará adelante el 8 de noviembre desde las 12 horas y tendrá como eje las pruebas de crina, grupa y bastos, disciplinas que formarán parte del proceso clasificatorio para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027.

La jornada contará con la conducción de Guillermo Bustamante, el trabajo de Agustín Nahuel como payador y la participación de Julio Rocha en la función de capataz de campo, junto a Nahuel Bustamante.

La celebración incluirá también propuestas recreativas y actividades vinculadas a la vida rural y las costumbres camperas. El encuentro buscará generar un espacio para compartir la cultura gaucha y mantener vigentes las expresiones tradicionales.

Como parte de la programación, se prevén festejos y juegos en el predio, además de un almuerzo para los jinetes que participarán de la competencia.

Con entrada libre y gratuita, la convocatoria está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una jornada que combinará destrezas criollas, música, tradición y encuentro familiar.

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