Usuarios del estacionamiento medido podrán recuperar sus cuentas de manera presencial

La actualización tecnológica del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), implementada entre junio y agosto de 2026, generó cambios en el acceso a la aplicación. Quienes aún no hayan completado la migración de sus cuentas o presenten inconvenientes podrán recibir asistencia presencial para normalizar el servicio.



El proceso de actualización, que finalizó el 31 de agosto, estableció el uso del número de teléfono celular registrado como nuevo método de ingreso, en reemplazo del correo electrónico utilizado anteriormente.



Aquellas personas que todavía no hayan realizado el cambio podrán acercarse a las oficinas de Estacionamiento Medido, ubicadas en Rosales 246, donde recibirán asistencia para completar la migración de manera manual.



Desde el área responsable aclararon que el procedimiento no tiene costo adicional y que el crédito disponible en las cuentas anteriores se conserva y se transfiere al nuevo sistema, sin pérdida de saldo para los usuarios.



Entre los inconvenientes detectados se encuentran los casos en los que la aplicación muestra el saldo en cero o presenta dificultades para registrar la patente del vehículo al momento de activar el estacionamiento.



Para intentar resolver estos problemas, se recomienda cerrar la sesión, comprobar si existen actualizaciones disponibles e instalar la versión más reciente de la aplicación. Luego, se debe ingresar nuevamente con el número de celular registrado y la contraseña habitual.



Este procedimiento debería permitir recuperar el acceso, consultar el saldo disponible y volver a utilizar el servicio con normalidad.



Si los inconvenientes continúan, los usuarios podrán concurrir a las oficinas de Rosales 246 para recibir asistencia personalizada y resolver las dificultades relacionadas con el funcionamiento de la aplicación.



