Puerto de Ushuaia: una inspección judicial permitió retomar los controles ambientales

La Secretaría de Ambiente realizó una inspección en el Puerto de Ushuaia luego de que la Justicia provincial dispusiera una medida de auxilio judicial, ante las dificultades que enfrentaba el organismo para ingresar al establecimiento y cumplir con sus tareas de fiscalización.



La intervención se produjo a partir de una presentación de la Fiscalía de Estado y de un informe elaborado por el área ambiental ante el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, en el que se expusieron los reiterados impedimentos para acceder al predio.



La secretaria legal del área de Producción y Ambiente, Lisi Cristófano, calificó la situación como inédita y señaló que las restricciones se habían intensificado durante los últimos meses.



“Nunca nos sucedió una cosa así de no poder ingresar, menos a un establecimiento público”, expresó la funcionaria, al referirse a las dificultades que tuvo el personal técnico para desarrollar las inspecciones correspondientes.



Cristófano explicó que el ingreso permitió observar las condiciones del predio y establecer el nivel de riesgo ambiental, un aspecto considerado prioritario ante la actividad que registra el puerto y el inicio de la temporada de cruceros.



En ese sentido, aclaró que durante la recorrida no se detectó una situación que justificara la aplicación de medidas inmediatas de emergencia. No obstante, indicó que las áreas técnicas deberán elaborar los informes correspondientes y definir los requerimientos que se notificarán a las autoridades portuarias.



Entre las primeras acciones previstas se encuentra el pedido de regularización del registro de generadores de residuos peligrosos, una de las cuestiones que será abordada a partir de los resultados de la inspección.



La funcionaria remarcó que la principal dificultad hasta el momento había sido la imposibilidad de acceder al establecimiento para realizar los controles ambientales. Con la inspección concretada, el organismo podrá avanzar en la evaluación técnica y en las medidas que considere necesarias.



Finalmente, Cristófano manifestó su expectativa de que la situación se normalice y que los equipos responsables puedan desarrollar sus tareas de fiscalización sin nuevos impedimentos.



