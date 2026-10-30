Una mujer fue hospitalizada tras un choque entre dos vehículos

El accidente ocurrió en la intersección de Islas Malvinas y Combate de Montevideo. Una mujer de 71 años, que conducía uno de los rodados involucrados, fue trasladada al Hospital Regional para recibir atención médica.
Hace 1 hora Locales

Un accidente de tránsito protagonizado por dos vehículos se produjo este viernes en la intersección de Islas Malvinas y Combate de Montevideo, en Río Grande.

En el siniestro estuvieron involucrados un Ford Ka, conducido por Axel Escudero, de 31 años, y un Fiat Palio, al mando de Jacinta Espilonsin, de 71.

Como consecuencia del hecho, la conductora del Fiat recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada al Hospital Regional Río Grande para una evaluación más completa.

Tras el episodio, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la colisión.

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