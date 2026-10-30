Promueven la vacunación y la adopción responsable de mascotas

Este sábado 31 de octubre se llevará adelante una nueva jornada destinada al cuidado y bienestar de los animales, que incluirá vacunación antirrábica para perros y gatos y la posibilidad de adoptar mascotas que buscan un hogar definitivo.

La propuesta tendrá lugar de 10 a 14 horas en las instalaciones de Servicios Veterinarios, ubicadas en 25 de Mayo 2937.

Durante la actividad se aplicarán vacunas antirrábicas a perros y gatos mayores de tres meses. Se recuerda que esta inmunización debe renovarse una vez al año durante toda la vida del animal.

Para recibir la vacuna, los perros deberán concurrir con collar y correa, mientras que los gatos tendrán que ser trasladados en caniles o bolsos transportadores, a fin de garantizar su seguridad.

También se solicita que los animales que presenten síntomas como decaimiento, secreciones nasales u oculares, tos, vómitos, diarrea o alteraciones neurológicas no asistan a la jornada y sean atendidos previamente por su veterinario de cabecera.

Por otra parte, se realizará una instancia de adopción responsable para quienes estén interesados en incorporar una mascota a su familia y brindarles un hogar permanente.

Las personas interesadas deberán ser mayores de edad, presentar su DNI y asumir el compromiso de garantizar los cuidados, la atención veterinaria y las condiciones necesarias para el bienestar del animal.

La jornada busca facilitar el acceso a la vacunación preventiva y generar nuevas oportunidades para aquellos animales que esperan encontrar una familia.



