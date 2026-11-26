Un nuevo foco de tensión se abrió en torno a las Islas Malvinas luego de que una compañía marítima chilena anunciara que retomará el transporte de mercaderías hacia el archipiélago sin solicitar permiso al Estado argentino.

La operación será realizada por el buque mercante Danstar, perteneciente a la naviera Easter Island, que partirá desde Punta Arenas con una carga estimada de 1.200 toneladas. El envío incluirá alimentos, bebidas, gas licuado, repuestos y materiales para la construcción.

La empresa proyecta concretar el traslado durante la segunda mitad de diciembre, una vez finalizadas las tareas de mantenimiento que actualmente se desarrollan sobre la embarcación.

El aspecto más delicado de la operación es que el recorrido contempla el tránsito por aguas argentinas. Frente a esa situación, la compañía anticipó que no tramitará una autorización de Buenos Aires y que notificará el desplazamiento bajo el argumento del denominado derecho de paso inocente.

Desde la firma consideran que las normas internacionales amparan la navegación comercial y que no corresponde exigir un permiso específico para realizar ese trayecto.

La posición de la naviera choca con el criterio sostenido por la Cancillería argentina, que reclama autorización para los buques que navegan por aguas nacionales con destino a las Islas Malvinas.

El conflicto no se limita a una diferencia administrativa entre una empresa y las autoridades argentinas. También involucra una cuestión de fondo: las condiciones en las que se desarrollan las conexiones comerciales con un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

La ruta desde Punta Arenas representa una alternativa logística para el abastecimiento de las islas y podría recuperar una conexión marítima que no se realizaba desde 2011.

Además, el movimiento se produce en un contexto de creciente preocupación argentina por las actividades económicas impulsadas por el Reino Unido en el área en disputa, especialmente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

En ese escenario, el viaje del Danstar adquiere una dimensión estratégica. Su concreción podría generar nuevos planteos diplomáticos y obligar a las autoridades nacionales a definir cómo responderán frente a una operación que la empresa considera amparada por el derecho internacional.

La llegada del carguero a Malvinas será, por lo tanto, mucho más que una operación de abastecimiento: pondrá nuevamente a prueba la posición argentina sobre el tránsito marítimo, el ejercicio de su jurisdicción y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur.