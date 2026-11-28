Con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027, el Partido Justicialista de Tierra del Fuego reunió este sábado a su Congreso Provincial en Río Grande, donde se aprobaron resoluciones vinculadas a la organización partidaria, la construcción de acuerdos políticos y la elaboración de una propuesta de gobierno.



La jornada estuvo presidida por la diputada nacional Andrea Freites y contó con la participación de 53 de los 57 congresales. Entre las decisiones centrales se destacó la autorización otorgada a Walter Vuoto, titular del PJ fueguino, para iniciar conversaciones y avanzar en la conformación de frentes electorales.



Durante el encuentro también se dieron a conocer algunos de los lineamientos de un programa que contempla diez propuestas. Una de las metas planteadas es promover la creación de 4.000 puestos de trabajo en Río Grande, en un contexto marcado por las dificultades económicas y la caída del empleo.



En cuanto a las alianzas, Freites confirmó la continuidad del entendimiento político con FORJA y el gobernador Gustavo Melella. Al mismo tiempo, señaló la intención de extender esa construcción hacia otros sectores políticos.



La situación de Cristina Fernández de Kirchner también formó parte de las definiciones del Congreso. El espacio manifestó su respaldo a la expresidenta, mientras que desde la Juventud Justicialista se expresó el reclamo bajo la consigna “Cristina libre y presidenta”.



Por otra parte, se informó sobre el avance del proceso de afiliaciones, con 8.400 nuevas incorporaciones presentadas ante la Justicia Electoral. De acuerdo con los datos difundidos, cerca del 50% de esos nuevos afiliados son jóvenes.



Además, los congresales aprobaron el balance del último ejercicio, completando así una agenda que combinó cuestiones administrativas con definiciones políticas y electorales.



La reunión dejó planteado el inicio de una etapa de negociaciones y armado político dentro del peronismo fueguino, que buscará definir sus alianzas y propuestas de cara a la disputa electoral de 2027.

