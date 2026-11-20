El sistema educativo fueguino enfrenta un escenario complejo, con un nivel de ausentismo docente que ronda el 40%. El dato fue reconocido por el ministro de Educación, José López Silva, quien calificó la cifra como alarmante por las consecuencias que genera tanto en la organización de las escuelas como en la cobertura de los espacios curriculares.



La dimensión del problema quedó expuesta durante una entrevista en la que el funcionario explicó que una cantidad importante de las ausencias requiere la incorporación de suplentes para evitar que los alumnos pierdan continuidad pedagógica.



Según detalló, los reemplazos pueden prolongarse durante varias semanas y, en determinadas circunstancias, se producen situaciones sucesivas en las que un docente suplente también debe ser reemplazado. Este mecanismo representa una complicación administrativa y un costo adicional para las arcas públicas.



«El 40% es muchísimo», reconoció López Silva, al tiempo que planteó la necesidad de conocer en profundidad qué está sucediendo con la salud de los trabajadores de la educación y cuáles son los motivos que explican semejante cantidad de licencias.



Entre las alternativas mencionó la posibilidad de articular acciones con el área de Salud y el sindicato docente para estudiar las patologías más frecuentes, evaluar las situaciones particulares y establecer mecanismos de prevención y control.



Sobre las certificaciones médicas, aclaró que no pretende cuestionar las decisiones de los profesionales que otorgan las licencias, aunque consideró que resulta necesario contar con herramientas que permitan realizar un seguimiento de las ausencias.



Las horas cátedra, otro punto sin demasiadas precisiones



La entrevista también puso sobre la mesa las dudas que existen alrededor de la distribución de las horas cátedra. Consultado sobre su utilización y los criterios para asignarlas, López Silva aseguró que existe un informe que identifica los destinos y las actividades que se desarrollan dentro del sistema educativo.



Como referencia, mencionó los espacios de Coros y Orquestas, que forman parte de propuestas educativas por fuera de la estructura tradicional del aula.



Sin embargo, sus explicaciones no permitieron conocer en detalle cómo se distribuyen esos recursos ni despejar los interrogantes planteados sobre eventuales asignaciones a personas que no cumplirían tareas frente a los estudiantes.



El ministro respondió que cualquier irregularidad que pueda ser acreditada debe ser denunciada por las vías correspondientes.



Admitió el daño provocado por las interrupciones escolares



Otro reconocimiento importante estuvo relacionado con la pérdida de días de clases. López Silva admitió que las interrupciones acumuladas durante el ciclo lectivo tuvieron consecuencias negativas para estudiantes, docentes y establecimientos.



El funcionario reconoció que fueron 46 jornadas sin actividad escolar y sostuvo que esa situación perjudicó considerablemente el funcionamiento del sistema educativo.



En ese contexto, defendió la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo para evitar que los conflictos vuelvan a traducirse en nuevas suspensiones de clases.



Sin precisiones sobre los fondos para infraestructura



Finalmente, el titular de Educación se refirió a las necesidades edilicias de las escuelas y confirmó que se realizaron relevamientos para determinar las intervenciones pendientes.



Aunque aseguró que el trabajo fue desarrollado junto al Ministerio de Economía, no pudo establecer cuándo estarán disponibles los recursos para concretar las obras de mantenimiento y acondicionamiento.



De esta manera, las propias declaraciones del responsable de Educación dejaron al descubierto una serie de dificultades que todavía esperan respuestas: ausencias docentes que alcanzan a cuatro de cada diez trabajadores, problemas para sostener las suplencias, cuestionamientos sobre la distribución de horas cátedra y falta de certezas respecto del financiamiento de la infraestructura escolar.



