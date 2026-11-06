Tierra del Fuego proyecta nuevas actividades para ampliar su Matriz Económica

La diversificación de la economía fueguina y la generación de nuevas oportunidades productivas aparecen entre los principales objetivos planteados para 2027. Así quedó expuesto durante la presentación del presupuesto del Ministerio de Producción y Ambiente, encabezado por Francisco Devita ante la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura.

Durante el encuentro, el funcionario sostuvo que la planificación apunta a orientar los recursos hacia políticas que permitan agregar valor a la producción local, fortalecer las actividades existentes y generar alternativas económicas en distintos sectores.

Uno de los aspectos centrales de la exposición estuvo relacionado con la necesidad de ampliar los mercados para los productos fueguinos. Para ello, se prevé continuar con las asistencias técnicas para exportadores, las misiones comerciales, la integración con el sector turístico y los espacios de promoción destinados a pequeñas y medianas empresas.

En paralelo, se busca acompañar el desarrollo de actividades que permitan diversificar la producción provincial. Entre las experiencias mencionadas figuran la elaboración de cerveza artesanal, el cultivo de hongos, el cannabis medicinal y la fabricación de componentes electrónicos para motovehículos.

El fortalecimiento de las pymes también forma parte de las prioridades. En ese sentido, se proyecta sostener programas de capacitación, asistencia técnica, certificación de calidad y mejoramiento de los procesos productivos, con especial atención a los sectores avícola y hortícola.

En cuanto a la industria, Devita puso el foco en la necesidad de aprovechar la capacidad instalada de las fábricas y avanzar en mecanismos que simplifiquen los procedimientos administrativos. Entre las propuestas se encuentran nuevos esquemas para facilitar exportaciones, complementar procesos industriales y flexibilizar determinadas modalidades de fabricación.

La actividad marítima, pesquera y acuícola constituye otro de los sectores contemplados en la planificación, con el fortalecimiento de la capacitación y formación de trabajadores a través del CECAFMA.

Por otra parte, el presupuesto incorpora una agenda ambiental que incluye acciones frente al cambio climático, conservación de bosques nativos, planificación de áreas protegidas y medidas para el manejo de las poblaciones de perros en la provincia, mediante un trabajo conjunto con instituciones científicas, académicas y sectores vinculados a la actividad rural.

Entre los proyectos previstos para el próximo año también aparecen el desarrollo de la bioeconomía y la biotecnología, el aprovechamiento comercial del erizo rojo, la elaboración de protocolos para el manejo de turberas y la incorporación de Tierra del Fuego al mercado de créditos de carbono.

La propuesta presupuestaria contempla, además, dar continuidad a las asistencias técnicas y avanzar en el cumplimiento del mandato legal de expropiación de chacras en Margen Sur.

Con este esquema, la cartera productiva busca sostener las actividades tradicionales, promover nuevos emprendimientos y encontrar alternativas que permitan ampliar la base económica fueguina, en un contexto donde la generación de empleo, el valor agregado y la apertura de nuevos mercados representan algunos de los principales desafíos.