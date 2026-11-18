Durante dos semanas, unidades móviles especializadas en salud visual recorrerán Tierra del Fuego para acercar controles oftalmológicos a niños y adolescentes, detectar posibles dificultades en la visión y facilitar el acceso a anteojos gratuitos.



La iniciativa forma parte del programa federal “Ver para Ser Libres”, impulsado en conjunto por organismos nacionales y autoridades provinciales, con el propósito de garantizar la atención visual de chicos de entre 6 y 17 años.



El dispositivo contará con dos camiones equipados con consultorios oftalmológicos y laboratorios ópticos. Allí se realizarán los estudios correspondientes, se determinará la graduación necesaria y se confeccionarán los anteojos para quienes los requieran.



Una de las características del operativo es que, de acuerdo con la complejidad de cada receta, los anteojos podrán entregarse el mismo día de la consulta. Cada unidad tiene capacidad para producir hasta 150 pares diarios, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.



La atención será gratuita, por orden de llegada y se desarrollará entre las 9 y las 17 horas en distintos establecimientos educativos y espacios comunitarios de las tres localidades.



El cronograma previsto es el siguiente:



USHUAIA



* Lunes 23 de noviembre: Gimnasio Ana Giró, Monseñor Scriva 1382.



* Martes 24 de noviembre: Escuela N.º 30 Oshowia, avenida Leandro Alem 2091.



* Miércoles 25 de noviembre: Casa del Deporte, Hipólito Yrigoyen 2206.



* Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: Escuela N.º 41, Bahía de los Abrigos 3050.



* Miércoles 2 de diciembre: Escuela N.º 47, Cabo San Pío 690.



* Jueves 3 y viernes 4 de diciembre: Colegio Los Andes, Felipe Romero 205.



TOLHUIN



\- Lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre: Colegio Trejo Noel, Santiago Rupatini 379.



RÍO GRANDE



* Lunes 23 y miércoles 25 de noviembre: Gimnasio Jorge Muriel, avenida San Martín 2800.



* Martes 24 de noviembre: Colegio Alicia M. de Justo, Ramón Díaz Chacra 64.



* Jueves 26 de noviembre: Escuela N.º 42, Gregoria Matorras 3920.



* Viernes 27 de noviembre: Escuela N.º 46, Playero Blanco 268.



* Lunes 30 de noviembre: Escuela N.º 4 Remolcador A.R.A. Guaraní, esquina de Oroski y Yourka.



* Martes 1 de diciembre: Colegio Antártida Argentina, esquina de Chawr y Koyuska.



* Miércoles 2 de diciembre: Politécnico Malvinas Argentinas, Monte Independencia 261.



* Jueves 3 de diciembre: Casa del Deporte, Nuestra Señora de Itatí y Las Azucenas.



* Viernes 4 de diciembre: Escuela N.º 2 Benjamín Zorrilla, avenida Manuel Belgrano 683.



La propuesta busca reducir las dificultades de acceso a la atención oftalmológica durante la infancia y adolescencia, una etapa en la que la detección temprana de problemas visuales resulta fundamental para el aprendizaje, el desarrollo y las actividades cotidianas.

