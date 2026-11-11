Díaz afirmó que la deuda de coparticipación podría afectar los compromisos salariales de fin de año

La demora en la transferencia de los recursos de coparticipación encendió la preocupación en Río Grande por el impacto que podría tener sobre las finanzas municipales y el cumplimiento de los compromisos de fin de año. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, quien responsabilizó al Gobierno provincial por la situación y sostuvo que existe una decisión política detrás de la falta de envío de los fondos.

El funcionario explicó que, si bien están dadas las condiciones presupuestarias y existe autorización para avanzar en una recomposición salarial con los gremios, no sería responsable asumir nuevos compromisos sin tener garantizados los recursos en las cuentas municipales.

En ese contexto, advirtió que la situación también compromete el pago del medio aguinaldo y el premio vacacional de los trabajadores municipales, obligaciones que deben afrontarse durante los próximos meses.

Díaz recordó que el pago de los salarios correspondientes a octubre pudo concretarse con importantes dificultades y advirtió que el escenario financiero genera incertidumbre de cara a los compromisos de diciembre.

La preocupación también alcanza al funcionamiento de distintas áreas y servicios públicos. Según señaló, la falta de recursos podría repercutir en prestaciones esenciales como salud, cultura, deporte, recolección de residuos y transporte público.

Por otra parte, indicó que ya se cumplieron los pasos institucionales acordados en la mesa de trabajo que funciona en el Concejo Deliberante. En ese marco, confirmó el envío de cartas documento al tesorero y al contador general de la Provincia, en relación con las responsabilidades previstas en el artículo 168 de la Constitución provincial.

Uno de los puntos que mayor preocupación genera es el cronograma de transferencias informado por la Provincia. De acuerdo con lo señalado por Díaz, si se concreta una reducción del 28% de los recursos que le corresponden a Río Grande, la administración municipal retomará las acciones judiciales.

El secretario de Gobierno sostuvo que la posibilidad de recurrir nuevamente a la Justicia no responde a una intención de trasladar las diferencias políticas al ámbito judicial, sino a la necesidad de reclamar fondos que pertenecen a la ciudad.

Finalmente, reiteró que el reclamo apunta a garantizar el ingreso de los recursos de coparticipación para sostener el funcionamiento de los servicios públicos y cumplir con las obligaciones salariales asumidas con los trabajadores municipales.