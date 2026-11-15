Terra Ignis impulsa una nueva estrategia para recuperar la producción de los yacimientos maduros

El futuro de la producción hidrocarburífera convencional y la necesidad de recuperar la actividad en los yacimientos maduros serán los ejes centrales de un encuentro nacional que tendrá lugar en Ushuaia a fines de noviembre.

El presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano D’Alessio, sostuvo que uno de los principales desafíos de las provincias productoras es encontrar alternativas frente al declino natural de los yacimientos y la concentración de inversiones en los recursos no convencionales de Vaca Muerta.

En ese escenario, planteó la importancia de avanzar hacia nuevos esquemas de gestión que permitan aprovechar mejor los recursos existentes, reducir costos operativos y generar condiciones para sostener la producción.

“Buscamos que los yacimientos sean más productivos, más eficientes y tengan mayor vida útil”, expresó D’Alessio al referirse a los objetivos que persigue esta nueva etapa para la industria convencional.

La iniciativa tomó impulso a partir de reuniones con representantes de distintas provincias productoras, legisladores, autoridades de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y referentes empresariales, quienes identificaron problemáticas comunes y la necesidad de construir una agenda compartida.

Uno de los puntos centrales será el rol que pueden desempeñar las pequeñas y medianas empresas operadoras. Según explicó D’Alessio, la reorientación de inversiones de las grandes compañías hacia Vaca Muerta abre oportunidades para operadores con estructuras más flexibles y modelos de gestión adaptados a los yacimientos maduros.

La recuperación de estos campos requiere, además, inversiones, conocimiento técnico, incorporación de nuevas tecnologías y una mayor eficiencia en las operaciones. El objetivo es revertir el deterioro productivo y extender el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Con esa perspectiva, Terra Ignis organizará junto al Gobierno fueguino el encuentro nacional “Repensar las Cuencas Maduras”, que se desarrollará el 26 y 27 de noviembre en la Fábrica de Talentos de Ushuaia.

Durante las dos jornadas se analizarán cuestiones vinculadas con la competitividad, la recuperación de pozos y yacimientos, la innovación tecnológica, los marcos regulatorios, el desarrollo de proveedores y las posibilidades de atraer nuevos capitales.

También habrá espacios de intercambio entre empresas operadoras, compañías de servicios, autoridades y especialistas, con la intención de identificar oportunidades de cooperación y promover proyectos que permitan reactivar la producción convencional.

La agenda incluirá, además, los desafíos ambientales relacionados con la explotación de campos maduros y la necesidad de avanzar hacia modelos de producción responsables.

Otro de los temas relevantes será la actividad hidrocarburífera offshore y las perspectivas de desarrollo de la Cuenca Austral, una región estratégica para Tierra del Fuego, junto con los aspectos regulatorios y productivos que condicionan su continuidad.

La convocatoria reunirá a representantes del ámbito nacional y provincial, empresas del sector energético, cámaras empresariales y especialistas de la industria.

El encuentro contará con el acompañamiento de TotalEnergies, Pan American Energy, Equinor y Velitec, compañías que auspician la iniciativa y participarán de este espacio de debate sobre el futuro de las cuencas convencionales.

Las actividades se realizarán con acceso mediante invitación, inscripción y acreditación previa. Los interesados pueden consultar los detalles y las condiciones de participación en https://encuentros.terraignisenergia.com/.