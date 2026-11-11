Comienza el análisis del presupuesto municipal 2027

El Concejo Deliberante de Río Grande comenzará este miércoles 11 de noviembre el análisis del proyecto de Presupuesto Municipal 2027, mediante una serie de reuniones destinadas a evaluar la planificación económica y la distribución de los recursos para el próximo ejercicio.



La agenda contempla la participación de los responsables de las distintas secretarías, quienes deberán presentar los lineamientos de trabajo, las proyecciones presupuestarias y las necesidades de cada área.



El primer encuentro se desarrollará en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555, con una jornada que tendrá tres exposiciones programadas.



El cronograma para este miércoles será el siguiente:

10:30: Secretaría de Finanzas.

14:00: Secretaría de Gobierno.

15:30: Secretaría de Desarrollo Productivo.



A partir de estas presentaciones, los concejales comenzarán a interiorizarse sobre las partidas previstas, los recursos disponibles y las prioridades establecidas para cada sector.



El tratamiento del proyecto continuará con nuevas reuniones durante las próximas jornadas, en el marco del debate legislativo previo a la definición del presupuesto correspondiente al año 2027.

