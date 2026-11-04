Ya se registran 8.000 asistencias alimentarias y ayuda a 111 comedores por mes

La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, presentó ante los legisladores el presupuesto previsto para su área durante 2027 y realizó un balance de las principales políticas sociales desarrolladas durante el último año. Durante su exposición, destacó la importancia de sostener los dispositivos de asistencia y fortalecer las acciones destinadas a los sectores más vulnerables, en un contexto económico complejo.

La funcionaria repasó el trabajo de las diez secretarías que integran la cartera y puso el foco en la presencia territorial de los equipos, la articulación entre las distintas áreas y el funcionamiento de los espacios de atención. Según explicó, el objetivo es garantizar respuestas integrales frente a las distintas necesidades que atraviesan las familias fueguinas.

Uno de los principales ejes fue la asistencia alimentaria. En ese sentido, informó que actualmente se realizan alrededor de 8.000 asistencias mensuales en toda la provincia, mediante el Programa Económico Alimentario Bienestar TDF, la entrega directa de alimentos y el acompañamiento a organizaciones comunitarias. Además, se sostiene el funcionamiento de 111 comedores y merenderos distribuidos entre Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

Rossi reconoció que la situación económica tiene un impacto directo sobre los hogares y señaló que la asistencia alimentaria continúa siendo una de las prioridades de su gestión. También destacó el trabajo conjunto con las organizaciones comunitarias para atender las demandas que se presentan en los distintos sectores de la provincia.

En relación con las políticas destinadas a las infancias, detalló que durante 2026 funcionaron seis espacios de cuidado infantil en Río Grande y Ushuaia, que recibieron a 150 niñas y niños. A su vez, el Programa de Acogimiento Familiar cuenta actualmente con 61 familias activas, una red que se busca ampliar para garantizar entornos seguros y afectivos a menores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La ministra también hizo referencia a las políticas destinadas a las personas mayores y al fortalecimiento de espacios de encuentro, participación y autonomía. En ese marco, informó que el Hogar Lazos de Amor de Río Grande registró 100 participantes, mientras que en Tolhuin se contabilizaron 30 y en el Centro Yaven Tarenghs de Ushuaia, otros 107. Las propuestas apuntan a promover el envejecimiento activo y fortalecer los vínculos sociales.

Otro de los puntos abordados fue la atención de mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género. Durante 2026 se registraron 665 acompañamientos activos, 207 demandas espontáneas y 15 alojamientos gestionados en las tres ciudades. También se desarrollaron acciones vinculadas con la prevención de la trata de personas, la asistencia a víctimas y la promoción de derechos.

En materia de discapacidad, Rossi informó que se mantienen 1.984 pensiones provinciales RUPE activas entre Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. La prestación fue presentada como una herramienta de protección social destinada a acompañar a las personas con discapacidad y sus familias, además de contribuir a garantizar condiciones de inclusión.

Las políticas de juventudes también formaron parte del balance. Entre las iniciativas mencionadas se destacó el programa Impulso Egreso, que llegó a 33 instituciones educativas y 70 cursos. Por otra parte, la Expo Carreras y Oficios convocó a 4.000 jóvenes y reunió más de 600 propuestas académicas y formativas, con el objetivo de acercar alternativas para continuar estudios o incorporarse al mundo laboral.

En el ámbito deportivo, se informó que se sostuvo el funcionamiento de 66 escuelas y propuestas deportivas, sociales y adaptadas, con 1.642 registros de participación. Además, se acompañaron 4.516 participaciones en competencias provinciales, regionales, nacionales e internacionales, junto con el trabajo que realizan clubes e instituciones deportivas.

La exposición incluyó también el funcionamiento de los dispositivos de orientación y asistencia jurídica, así como las nueve oficinas del Registro Civil distribuidas en la provincia. En cuanto a las políticas de adopción, se indicó que el Registro Único de Adoptantes cuenta con 16 familias inscriptas: nueve de Ushuaia y siete de Río Grande, mientras que otras cinco familias se encuentran en guarda preadoptiva.

Finalmente, Rossi planteó que uno de los principales desafíos para 2027 será sostener y profundizar las políticas de acompañamiento social, ampliar los dispositivos de atención y fortalecer las herramientas de inclusión. La ministra reconoció que persisten numerosas necesidades como consecuencia de la crisis económica y remarcó la importancia de mantener equipos de trabajo que puedan dar respuestas a las distintas realidades de la comunidad fueguina.