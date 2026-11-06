Gastón Díaz desafió a los sectores que reclaman internas y volvió a tensar al peronismo fueguino

La discusión por la reorganización del peronismo fueguino y la construcción de una alternativa electoral para 2027 sumó un nuevo foco de tensión tras las declaraciones de Gastón Díaz, quien cuestionó abiertamente a los sectores que reclaman una interna para definir las futuras candidaturas y la conducción del espacio.



“Que dejen de amagar, que se presenten y ahí van a tener resuelta la cuestión interna”, disparó el funcionario, marcando una posición que se distancia de quienes plantean la necesidad de abrir una instancia de participación y debate dentro del justicialismo.



Díaz, referente de Provincia Grande, espacio que conduce políticamente el intendente Martín Pérez, dejó en claro que considera que la competencia electoral debe ser el ámbito para dirimir las diferencias entre los distintos sectores, en lugar de avanzar en una interna partidaria previa.



El planteo aparece en un momento en el que distintos dirigentes, militantes y trabajadores del peronismo vienen reclamando una convocatoria amplia que permita recuperar la unidad, ordenar las diferencias y construir una propuesta común para las próximas elecciones.



En ese contexto, sus declaraciones vuelven a poner en evidencia las distintas miradas que conviven dentro del movimiento, no solamente respecto de las candidaturas, sino también sobre los mecanismos de participación y el modelo de conducción política que debería adoptar el espacio.



La discusión adquiere mayor relevancia ante la necesidad de evitar una fragmentación electoral que pueda debilitar las posibilidades del peronismo fueguino en 2027. Mientras algunos sectores consideran que la unidad debe construirse mediante el diálogo y los consensos, otros plantean que la competencia en las urnas debe definir los liderazgos.



Díaz también se refirió al escenario político nacional y puso en duda que La Libertad Avanza consiga superar el 50% de los votos, al tiempo que proyectó la posibilidad de una segunda vuelta electoral entre el oficialismo libertario y un espacio del peronismo.



De esta manera, Provincia Grande se posiciona como la principal herramienta política para el armado electoral que impulsa el sector referenciado en el intendente Martín Pérez, con la intención de ampliar su construcción y sumar a otros espacios y sectores del peronismo fueguino. Sin embargo, el desafío será determinar si esa estrategia logra confluir con los reclamos de unidad que surgen desde distintos ámbitos del movimiento o si las diferencias terminarán profundizando la fragmentación del justicialismo de cara a 2027.

