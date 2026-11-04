Un vehículo volcó tras una colisión en la rotonda de Ruta 3 y Echelaine

El siniestro involucró a un Chery QQ y un Toyota Corolla. El conductor del vehículo volcado sufrió dolencias y fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Río Grande.
Hace 1 hora Locales

Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde en la rotonda de la Ruta Nacional N.º 3 y Echelaine, en Río Grande, donde dos vehículos protagonizaron una colisión que terminó con uno de ellos volcado.

El hecho involucró a un Chery QQ de color azul, conducido por Guillermo Del Forte, y un Toyota Corolla negro, al mando de Mauricio Ulizky, de 38 años.

Como consecuencia del impacto, el Chery QQ terminó volcado sobre la calzada. Su conductor manifestó dolencias, por lo que se solicitó la presencia de personal sanitario.

Una ambulancia trasladó a Del Forte al Hospital Regional de Río Grande para recibir una evaluación y atención médica.

En el lugar también trabajaron efectivos de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios.

Por otra parte, se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la División Policía Científica, que realizó las tareas de rigor para establecer las circunstancias del siniestro.

Locales

Sumate a la campaña gratuita de prevención del cáncer de próstata

Hace 10 horas
Dictarán una capacitación virtual sobre trastornos del neurodesarrollo

Hace 10 horas
Concejales de Río Grande analizarán los recursos y gastos previstos para 2027

Hace 1 día
Agredió a un policía y la justicia ordenó allanar su vivienda

Hace 1 día
La 6ª Expo Agroproductiva reunirá a productores y emprendedores en la Misión Salesiana

Hace 1 día

Más Noticias