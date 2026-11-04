Un vehículo volcó tras una colisión en la rotonda de Ruta 3 y Echelaine

Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde en la rotonda de la Ruta Nacional N.º 3 y Echelaine, en Río Grande, donde dos vehículos protagonizaron una colisión que terminó con uno de ellos volcado.



El hecho involucró a un Chery QQ de color azul, conducido por Guillermo Del Forte, y un Toyota Corolla negro, al mando de Mauricio Ulizky, de 38 años.



Como consecuencia del impacto, el Chery QQ terminó volcado sobre la calzada. Su conductor manifestó dolencias, por lo que se solicitó la presencia de personal sanitario.



Una ambulancia trasladó a Del Forte al Hospital Regional de Río Grande para recibir una evaluación y atención médica.



En el lugar también trabajaron efectivos de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios.



Por otra parte, se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la División Policía Científica, que realizó las tareas de rigor para establecer las circunstancias del siniestro.



