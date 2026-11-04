Sumate a la campaña gratuita de prevención del cáncer de próstata

En el marco de la campaña internacional Noviembre Azul, se pondrá en marcha en Río Grande una propuesta gratuita destinada a fortalecer la prevención y promover la detección temprana del cáncer de próstata.
La iniciativa comenzará el próximo 16 de noviembre y estará dirigida a hombres y diversidades a partir de los 45 años, quienes podrán acceder a consultas médicas especializadas y pruebas de detección sin costo.
En esta primera etapa se dispondrán de 100 cupos, con el propósito de facilitar el acceso a controles urológicos y generar conciencia sobre la importancia de realizar chequeos periódicos.
Las prestaciones se brindarán en tres espacios de atención sanitaria de la ciudad:
Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción habilitado para acceder a la campaña.
Formulario de inscripción: https://bit.ly/4ikdAwH
La propuesta apunta a derribar prejuicios y promover una mayor concientización sobre la salud masculina, teniendo en cuenta que muchas enfermedades pueden tratarse de manera más efectiva cuando son detectadas a tiempo.
En ese sentido, los controles preventivos y la consulta con profesionales de la salud constituyen herramientas fundamentales para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.
Noviembre Azul busca instalar esta problemática en la agenda pública y recordar que cuidar la salud también implica realizar controles médicos, incluso cuando no existen síntomas.