La temporada de pesca deportiva comenzará el 30 de octubre en tierra del fuego

La temporada de pesca deportiva 2026/2027 en Tierra del Fuego comenzará este viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el 2 de mayo de 2027 inclusive, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 259/26.



La actividad estará permitida únicamente durante el día y bajo las modalidades de *spinning* o cuchara, y pesca con mosca o *flycasting*, utilizando los equipos y señuelos autorizados por la reglamentación vigente.



En cuanto a las capturas, hasta el 1 de marzo de 2027 se permitirá conservar un ejemplar por día por pescador. A partir de esa fecha, regirá la devolución obligatoria de todas las piezas capturadas, excepto en aquellos sectores que cuenten con disposiciones particulares.



Permisos y valores



Los permisos de pesca y las reservas para ingresar a los sectores habilitados deberán tramitarse mediante el Sistema de Administración de Permisos de Pesca (SAPTDF). Para practicar la actividad, será obligatorio contar con el permiso correspondiente y presentar el documento de identidad.



Los valores establecidos para residentes del país son de $90.000 para la temporada completa, $39.000 para tres días y $26.000 para una jornada. En tanto, los jóvenes de entre 13 y 17 años deberán abonar $20.000, mientras que los menores de 12 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad podrán acceder al permiso sin costo.



El carnet de pesca tiene validez exclusivamente en Tierra del Fuego y no forma parte del sistema patagónico de permisos. Además, el incumplimiento de las disposiciones puede derivar en sanciones, suspensiones y decomiso de equipos.



Prevención de especies invasoras



Entre las recomendaciones para esta temporada, se destaca la importancia de lavar y desinfectar los equipos antes de ingresar a los cursos de agua. La medida busca prevenir la propagación de *Didymo*, un alga invasora que puede afectar los ambientes acuáticos.



Los interesados pueden consultar los permisos, las tarifas, los sectores habilitados y el reglamento completo en el sitio oficial: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/pesca-deportiva-tdf/



