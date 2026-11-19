Río Grande volverá a movilizarse en defensa de la soberanía nacional con una nueva edición de la Bicicleteada por la Soberanía, una iniciativa que reunirá a vecinos y vecinas en una jornada que combinará actividad física, memoria histórica e identidad argentina.



La convocatoria está prevista para el lunes 23 de noviembre y tendrá como punto de encuentro el Parque de los 100 Años. La concentración comenzará a las 16 horas, mientras que la salida de los ciclistas será a las 17.



La propuesta contará con la participación del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” y estará abierta a toda la comunidad, sin necesidad de integrar clubes, asociaciones o instituciones deportivas.



El recorrido será único, con salida y llegada en el mismo espacio, y buscará convertir las calles de la ciudad en un escenario de participación colectiva para recordar a quienes defendieron el territorio nacional y renovar el compromiso con la soberanía.



Como parte de la jornada, se invitó a los participantes a concurrir con prendas celestes y blancas, camisetas de la Selección Argentina y otros elementos alusivos a los colores nacionales.



También se pondrá el acento en la seguridad vial, por lo que se recomienda utilizar casco, chalecos reflectivos y luces, además de respetar las normas de tránsito durante todo el trayecto.



Una vez finalizada la bicicleteada, las actividades continuarán en el Parque de los 100 Años con distintas alternativas recreativas. Habrá clases de stretching y zumba, propuestas de la Biciescuela, carros gastronómicos y música a cargo de DJ.



La iniciativa también apunta a promover una mayor conciencia sobre el respeto a los ciclistas y la importancia de compartir responsablemente los espacios de circulación.



En la previa del encuentro, este jueves 19 de noviembre a las 15 horas se realizará una conferencia de prensa en la sede del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, donde se brindarán detalles sobre la organización y el desarrollo de la actividad.



De esta manera, Río Grande se prepara para una nueva jornada de participación comunitaria en la que la bicicleta será el punto de encuentro para homenajear la historia, mantener viva la memoria y reafirmar la defensa de la soberanía argentina.



