La situación laboral en las estación de servicio Axion de Río Grande volvió a quedar bajo cuestionamiento. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) presentó un nuevo reclamo formal y solicitó la intervención urgente de las autoridades laborales ante la falta de pago de los salarios.

La presentación fue realizada el 16 de noviembre y apunta contra OASIS SRL, empresa responsable de la explotación del establecimiento situado en Pellegrini 12. El pedido contempla una inspección en las distintas áreas de funcionamiento, entre ellas playa de expendio, administración y sector de ventas.

Desde la organización sindical advirtieron que la empresa mantiene pendientes los haberes correspondientes a octubre de 2026, una situación que consideran un incumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 79/89 y en la Ley de Contrato de Trabajo.

El gremio solicitó que se verifique la situación y se adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos de los empleados. En ese sentido, recordó que el salario constituye un ingreso de carácter alimentario y que su pago dentro de los plazos establecidos es una responsabilidad indelegable del empleador.

Un conflicto que acumula reclamos

Los problemas económicos y salariales de la empresa no son recientes. Durante octubre, trabajadores de estaciones Axion de la ciudad habían manifestado su preocupación por las demoras en el cobro de sus remuneraciones.

Entre las irregularidades señaladas figuraban depósitos parciales de los sueldos, dificultades para completar los pagos y una deuda pendiente por el medio aguinaldo correspondiente a junio.

También se habían planteado cuestionamientos vinculados con los aportes y obligaciones relacionados con la seguridad social, la cobertura de salud, los seguros por riesgos del trabajo y las asignaciones familiares.

El 19 de octubre, el secretario general de SMATA en Río Grande, Marcelo Argüello, había confirmado que el sindicato mantenía conversaciones con la firma y que también había recurrido a las autoridades laborales para intentar encontrar una solución.

En aquella oportunidad, el dirigente hizo referencia a las dificultades financieras que atravesaba la empresa y a un compromiso asumido para normalizar la situación de los trabajadores.

Sin embargo, al día siguiente volvió a advertir que los salarios continuaban abonándose de manera fragmentada y que el aguinaldo todavía no había sido cancelado.

Con este nuevo pedido de fiscalización, SMATA vuelve a poner en discusión el cumplimiento de las obligaciones patronales y reclama una respuesta concreta para los empleados afectados, que continúan a la espera de cobrar sus salarios en tiempo y forma.