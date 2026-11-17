Los usuarios del Banco de Tierra del Fuego y de otras entidades financieras del país registran inconvenientes para utilizar los servicios de banca digital debido a una falla técnica en la red de Red Link.



El desperfecto, que se inició durante la noche del lunes, afecta el acceso a Home Banking y genera demoras en las operaciones virtuales de los bancos que utilizan esta plataforma.



Desde la entidad fueguina aclararon que se trata de un problema externo a su estructura operativa y que su origen se encuentra en los sistemas de Red Link, cuyo funcionamiento presenta dificultades a nivel nacional.



En tanto, los equipos técnicos del BTF realizan un seguimiento permanente de la situación y mantienen contacto con los responsables de la red para acompañar las tareas destinadas a recuperar la normalidad del servicio.



Por último, el banco pidió comprensión a sus clientes por las molestias ocasionadas y señaló que informará a través de sus canales oficiales cuando las operaciones digitales estén completamente restablecidas.

