Melella defendió la industria fueguina y cuestionó los planteos contra el modelo productivo

El gobernador Gustavo Melella cuestionó las declaraciones del diputado nacional Miguel Rodríguez, quien había puesto en discusión el modelo industrial de Tierra del Fuego y sostuvo que la industria no representa una fuente de empleo genuino.



En respuesta, el mandatario defendió el entramado productivo fueguino y advirtió que detrás de los cuestionamientos a la actividad industrial existe una realidad social que no puede quedar al margen del debate económico.



“Esto es otro ataque directo a los vecinos. No les importa su situación, que pierdan su empleo, que crezca la desocupación y la pobreza”, expresó Melella, quien también cuestionó las políticas que, a su entender, vienen debilitando a las fábricas y a las pequeñas y medianas empresas.



El mandatario consideró especialmente preocupante que este tipo de posicionamientos provengan de un representante de Tierra del Fuego en el Congreso Nacional. En ese sentido, sostuvo que desconocer la importancia de la industria implica desconocer una parte fundamental de la historia y la realidad económica de la provincia.



Melella remarcó que la actividad fabril no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica, ya que representa una fuente de ingresos para miles de hogares y sostiene una extensa cadena de actividades vinculadas con el comercio, los proveedores y los servicios.



“La industria fueguina siempre fue soberanía. Y hoy, más que nunca, es trabajo, es futuro y es la posibilidad de que nuestros hijos puedan desarrollarse en esta tierra”, afirmó.



También rechazó que la pérdida de capacidades industriales pueda presentarse como una estrategia de crecimiento. Según planteó, los países que buscan desarrollarse fortalecen sus sectores productivos, incorporan tecnología y generan valor agregado, en lugar de resignar actividades construidas durante décadas.



En relación con la necesidad de ampliar las fuentes de ingresos de la provincia, Melella destacó el potencial del turismo, la pesca, los hidrocarburos, el gas y otras actividades. Sin embargo, aclaró que la diversificación económica no debe plantearse como una alternativa que implique abandonar la industria.



En esa línea, sostuvo que el desafío consiste en construir una matriz productiva más amplia, donde las distintas actividades puedan complementarse y generar nuevas oportunidades laborales.



Otro de los puntos señalados estuvo relacionado con el impacto social de las decisiones económicas. Melella advirtió que los planteos sobre posibles cierres de fábricas, eliminación de beneficios o pérdida de competitividad deben contemplar qué sucede con los trabajadores, sus familias y el conjunto de la economía local.



“No se puede hablar de desarrollo mirando solamente una planilla de Excel y dejando de lado la realidad de la gente”, sostuvo.



Finalmente, el mandatario insistió en la necesidad de defender la producción nacional y las fuentes laborales, al considerar que la industria fueguina forma parte de la identidad económica y social del territorio.



Además, reclamó mayor compromiso de los representantes nacionales con la realidad de la provincia y con los miles de puestos de trabajo que dependen directa e indirectamente de la actividad industrial.



