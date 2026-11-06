Los pasos fronterizos de Tierra del Fuego funcionarán de 6 a 22 horas durante el verano

Los complejos internacionales San Sebastián y Bellavista tendrán un nuevo esquema de atención durante la temporada estival. Además, se establecieron horarios especiales para Navidad y Año Nuevo y protocolos de actuación ante eventuales contingencias climáticas.
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Los pasos fronterizos de San Sebastián y Bellavista modificarán sus horarios de funcionamiento durante la próxima temporada de verano y atenderán todos los días de 6:00 a 22:00 horas, con el objetivo de facilitar la circulación de viajeros entre Argentina y Chile durante los meses de mayor movimiento turístico. 

La nueva modalidad fue acordada durante una jornada de inspección y coordinación realizada en ambos complejos fronterizos, donde se evaluaron las condiciones operativas y las necesidades para afrontar el incremento del tránsito vehicular previsto para el período estival.
En el recorrido participó la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, junto a representantes de distintos organismos vinculados al control y funcionamiento de los pasos internacionales.

La actividad comenzó en Bellavista, que ya retomó sus operaciones para la temporada, y continuó en el complejo San Sebastián, donde se realizó una revisión de las instalaciones y de los trabajos de infraestructura que se encuentran en ejecución.

Entre las mejoras previstas se encuentra la ampliación de los servicios higiénicos, una intervención destinada a mejorar las condiciones de atención para quienes utilizan diariamente este cruce fronterizo.
También se desarrolló una instancia de coordinación con Carabineros de Chile para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad y la prevención en la zona limítrofe.

Otro de los puntos centrales fue la organización de horarios especiales para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, además de establecer mecanismos de respuesta ante situaciones excepcionales, como temporales, condiciones meteorológicas adversas o pedidos de habilitación fuera del horario habitual.

El funcionamiento de los complejos contará con la articulación de distintos organismos de ambos países, entre ellos Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.

Con este esquema, los dos cruces fronterizos de la isla buscarán garantizar una mayor capacidad operativa durante el verano, una etapa en la que aumenta considerablemente el desplazamiento de residentes, turistas y transportistas entre ambos territorios.

La extensión horaria permitirá contar con una franja diaria de 16 horas para realizar los trámites migratorios y aduaneros, por lo que se recomienda a quienes tengan previsto viajar verificar previamente la documentación necesaria y las condiciones de circulación.

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