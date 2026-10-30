El BTF otorgó $9.155 millones en asistencia financiera

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) presentó su Informe de Gestión correspondiente a septiembre, e informó, además, que hasta la fecha brindó asistencia financiera a 1.144 clientes por un total de $9.155 millones, a través de herramientas de consolidación, refinanciación y reordenamiento de deudas. La entidad también destacó la reducción de las tasas de interés en préstamos personales y tarjetas de crédito, junto con las gestiones para ampliar sus fuentes de financiamiento.



Según detalló el organismo, las medidas de alivio financiero buscan acompañar a las familias fueguinas frente a un contexto económico exigente, mediante alternativas que permitan reorganizar compromisos y mejorar las condiciones de pago.



En ese marco, el presidente del BTF, Adrián Cosentino, sostuvo que la segunda etapa de estas medidas surgió de escuchar las necesidades de los clientes y remarcó la importancia de que una banca de fomento mantenga su presencia en momentos de mayor dificultad económica.



Entre las principales medidas implementadas durante septiembre, como complementarias a las herramientas específicas para el saneamiento de deuda, el Banco destacó la reducción general de las tasas de interés, que permitió otorgar más de $4.400 millones en préstamos personales, con tasas un 10% inferiores a las del mes anterior.



Asimismo, la entidad aplicó una reducción del 20% en la tasa de financiación de las tarjetas de crédito. De acuerdo con el informe, la medida alcanza a más de 30.000 clientes de Tarjeta Fueguina y busca ofrecer condiciones más favorables para financiar los saldos pendientes.



En paralelo, el BTF amplió las alternativas de compra en cuotas sin interés, con especial atención en rubros esenciales. Actualmente, más de 60 comercios de artículos de primera necesidad y alrededor de 70 farmacias y prestadores de salud ofrecen distintas modalidades de pago sin costo financiero.



Además de las medidas destinadas a las familias, el Banco continúa trabajando en la diversificación de sus fuentes de financiamiento, con el objetivo de ampliar su capacidad crediticia y acompañar proyectos de inversión de mayor escala en Tierra del Fuego.



En ese sentido, la entidad licitó fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, una herramienta que le permite continuar atendiendo la demanda de créditos hipotecarios y facilitar el acceso a la vivienda.



La agenda de financiamiento también incluyó gestiones internacionales. Durante una misión oficial a China, Cosentino mantuvo un encuentro con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para analizar posibles líneas de cooperación y cofinanciamiento destinadas a sectores estratégicos.



Además, se desarrollaron reuniones con ICBC Global y el Fondo de la Ruta de la Seda para evaluar alternativas de financiamiento internacional orientadas a proyectos que contribuyan al desarrollo económico provincial.



En el plano nacional y regional, el BTF avanzó en una agenda de trabajo conjunto con el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), con el propósito de fortalecer la cooperación institucional y el rol de la banca pública de desarrollo.



El informe también señala avances en la emisión de títulos de deuda en el mercado de capitales local, la incorporación del BTF como agente del Mercado Argentino de Valores (MAV) y el desarrollo de una estrategia de captación de depósitos mayoristas a partir de los $1.000 millones.



Estas iniciativas apuntan a ampliar las alternativas de fondeo de la entidad y fortalecer su capacidad para responder a la demanda de crédito de familias, empresas y sectores productivos.



Al referirse a estas gestiones, Cosentino afirmó que el objetivo es reunir más recursos para que el financiamiento llegue a un mayor número de familias, empresas y proyectos de Tierra del Fuego.



De esta manera, el Banco busca consolidar su rol como banca pública de fomento, combinando herramientas de alivio financiero para sus clientes con nuevas estrategias de financiamiento destinadas a sostener el crédito y acompañar el desarrollo económico provincial.

