SUTEF adhiere al paro nacional del 30 de octubre por la desaparición de una docente rural

SUTEF adhiere El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció su adhesión al paro nacional del jueves 30 de octubre, convocado por el Frente Nacional por la Educación Pública (FreNDEP), para reclamar la aparición con vida de Nancy Godoy, una docente rural de la provincia de Corrientes.

Desde el sindicato señalaron que la desaparición de la maestra exige una respuesta urgente y reclamaron que las autoridades competentes dispongan todos los recursos necesarios para avanzar en su búsqueda, además de brindar información clara sobre el caso.

La organización gremial también vinculó esta situación con las condiciones en las que se desarrolla la tarea docente en las zonas rurales. En ese sentido, advirtió sobre las dificultades que enfrentan quienes trabajan en lugares alejados, con falta de recursos, infraestructura insuficiente y escasas garantías de seguridad.

Para SUTEF, el caso vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a proteger a las trabajadoras y los trabajadores de la educación, garantizar condiciones laborales dignas y asegurar que enseñar no implique poner en riesgo la propia vida.

En el marco de la jornada nacional, el gremio convocó a la comunidad educativa a participar de actividades de visibilización y reclamo en las tres ciudades fueguinas.

Cronograma de concentraciones en Tierra del Fuego

- Ushuaia: Fadul y San Martín.

- Río Grande: Rosales y Fagnano.

- Tolhuin: Plaza Cívica.

En las tres localidades se realizarán radios abiertas y concentraciones a partir de las 15 horas, con el objetivo de mantener visible el reclamo por la aparición con vida de Nancy Godoy y exigir respuestas ante su desaparición.