Vuoto llamó a reorganizar el peronismo fueguino y propuso internas para resolver las diferencias

La inauguración de la nueva sede del Partido Justicialista en Río Grande fue el escenario elegido por Walter Vuoto para dejar definiciones sobre el presente y el futuro del peronismo fueguino. El intendente de Ushuaia y titular del espacio encabezó el acto realizado en Laserre 739, con la participación de militantes, dirigentes y representantes sindicales.

Durante su intervención, el dirigente sostuvo que la unidad partidaria debe construirse alrededor de objetivos compartidos y no limitarse a un acuerdo entre referentes políticos. En ese sentido, remarcó que el desafío consiste en recuperar el contacto con la sociedad y volver a instalar las demandas cotidianas en el centro de la discusión.

“La única unidad que me interesa no es una unidad de dirigentes; es la unidad con la gente”, manifestó, al convocar a fortalecer la presencia del peronismo en sindicatos, centros de jubilados y organizaciones comunitarias.

Propuso resolver las diferencias en las urnas

Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo relacionado con las discusiones internas del PJ. Vuoto planteó que, si los distintos sectores no logran alcanzar un entendimiento, la definición debe quedar en manos de los mecanismos electorales del partido.

En ese marco, abrió la posibilidad de avanzar con una interna abierta, con participación más allá de los afiliados justicialistas. La propuesta apunta a establecer una instancia de competencia para resolver las diferencias entre los sectores que forman parte del espacio.

El planteo se produjo en medio de la necesidad de definir acuerdos y establecer criterios comunes para la reorganización partidaria en Tierra del Fuego.

Producción y empleo como ejes de una propuesta provincial

El presidente del PJ también vinculó la discusión política con la situación económica y social de la provincia. Cuestionó las medidas nacionales por sus consecuencias sobre la industria, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y los jubilados.

Frente a ese panorama, señaló que la construcción de consensos debe estar acompañada por propuestas concretas para defender la actividad productiva y promover la generación de puestos de trabajo.

La situación industrial fueguina y las dificultades que atraviesan distintos sectores económicos formaron parte de los argumentos con los que Vuoto llamó a definir una agenda común para el futuro provincial.

Asimismo, reivindicó la figura de Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, y ratificó su compromiso de militar por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.

Un llamado a recuperar la organización territorial

Sobre el cierre, Vuoto insistió en la importancia de fortalecer la militancia y reconstruir la presencia del partido en los distintos espacios sociales. Su mensaje apuntó a recuperar la iniciativa política mediante el trabajo territorial y una mayor cercanía con las preocupaciones de la comunidad.

“No importa la cantidad de veces que nos caemos; importa la cantidad de veces que nos volvemos a levantar”, expresó.

La apertura de la sede de Laserre 739 dejó planteados los principales temas que atraviesan al peronismo fueguino: cómo alcanzar una unidad con objetivos definidos, qué mecanismos utilizar para resolver las diferencias internas y de qué manera construir una propuesta que responda a los desafíos económicos y sociales de Tierra del Fuego.