Registros Civiles: Refuerzan la atención de cara a las fiestas y las vacaciones

Las delegaciones atenderán durante esa jornada para facilitar la realización de trámites y brindar asesoramiento sobre la documentación necesaria para viajar al exterior durante las próximas fiestas y las vacaciones de verano.
Hace 17 horas Provinciales

Los Registros Civiles de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia abrirán sus puertas el sábado 14 de noviembre con el objetivo de facilitar el acceso a distintos trámites a quienes no pueden concurrir durante los días hábiles.

La jornada también estará destinada a informar y asesorar a los vecinos sobre los requisitos de documentación necesarios para cruzar las fronteras, especialmente de cara a los viajes previstos para las próximas fiestas de fin de año y la temporada de verano.

La propuesta apunta a que las personas puedan anticipar la preparación de sus documentos y evitar inconvenientes en los controles migratorios al momento de viajar.

En ese sentido, se recomienda verificar con anticipación la vigencia y los requisitos de la documentación personal y familiar antes de organizar las vacaciones.

Las delegaciones habilitadas serán las siguientes:

* Río Grande: Elcano 110.

* Tolhuin: Rafaela Ishton 452.

* Ushuaia: Provincia Grande 591.

La apertura extraordinaria permitirá a los vecinos realizar consultas y recibir orientación para organizar sus trámites con tiempo, antes del inicio del período de mayor movimiento turístico.


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