loteo en río grande: miles de consultas y demoras en el portal de inscripción

La cantidad de personas que intentaron ingresar al sistema al mismo tiempo superó los niveles habituales de navegación, lo que generó inconvenientes temporales en la plataforma.



Ante esta situación, los equipos técnicos trabajan para normalizar el funcionamiento del portal y permitir que las familias interesadas puedan realizar sus postulaciones con normalidad.



El período de inscripción continuará abierto hasta el 13 de noviembre, por lo que no es necesario completar el trámite durante la primera jornada. Todas las personas interesadas tendrán la posibilidad de presentar su solicitud dentro del plazo establecido.



El procedimiento se realiza de manera online a través del Portal Ciudadano, sin necesidad de trasladarse a oficinas ni realizar filas presenciales.



Otro aspecto importante es que la inscripción no se define por orden de llegada. Una vez finalizada la convocatoria, quienes cumplan con los requisitos establecidos participarán de un sorteo con intervención de un escribano público.



La alta cantidad de consultas registrada desde el comienzo refleja el interés de numerosas familias de Río Grande por acceder a un terreno. Mientras continúan los trabajos para normalizar la plataforma, se busca garantizar que las dificultades técnicas no impidan completar el trámite dentro del período previsto.



